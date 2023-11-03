تجديد حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته حشيش وبندقية آلية بالإسماعيلية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية حبس تاجر مخدرات يدعى "محمود، ح"، لحيازته فرشين حشيش وضبط بحوزته أيضا بندقية آلية و17 طلقة نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء أحمد خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية المقدم محمد سالم، رئيس مباحث مركز القصاصين، عن قيام" محمود ح" 33 سنة، بترويج كمية من المواد المخدرة على عملائه.

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وبعد إذن النيابة العامة وصحة التحريات السرية والمعلومات، تمكنت مأمورية قادها النقباء أحمد حمدي وحسام عماد معاونا مباحث مركز شرطة القصاصين، من ضبط المتهم، وبحوزته فرشين حشيش وبندقية و17 طلقة، ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول المتهم ونشاطه في بيع المواد المخدرة فيما قررت ارسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحديد مابها من مخدر.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة مع التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة لحين ورود تقرير المعمل الكيميائي.

حملات في الإسماعيلية

وتستهدف ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية خلال حملات يومية تجار المواد المخدرة وأماكن تخزين المخدرات في نطاق مراكز التل الكبير والقصاصين وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومركز شرطة أبوصوير.

ونجحت الحملات في الوصول إلى عدة مخازن في القنطرة شرق بها كميات كبيرة من مخدر البانجو تجاوزت 3 أطنان فيما تم ضبط عدد من التسميات العصابية التي تعمل في الإتجار بالمخدرات على نشاط واسع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بهدف ضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.