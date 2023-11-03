السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تجديد حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته حشيش وبندقية آلية بالإسماعيلية

بندقية آلية، فيتو
بندقية آلية، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية حبس تاجر مخدرات يدعى "محمود، ح"،  لحيازته فرشين حشيش وضبط بحوزته أيضا بندقية آلية و17  طلقة نارية،  15 يوما على ذمة التحقيقات.

 وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء أحمد خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية المقدم محمد سالم، رئيس مباحث مركز القصاصين، عن قيام" محمود ح" 33 سنة، بترويج كمية من المواد المخدرة على عملائه.

Advertisements

 وبعد إذن النيابة العامة وصحة التحريات السرية والمعلومات، تمكنت مأمورية قادها النقباء أحمد حمدي وحسام عماد معاونا مباحث مركز شرطة القصاصين، من ضبط المتهم، وبحوزته  فرشين حشيش  وبندقية و17 طلقة، ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

 وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول المتهم ونشاطه في بيع المواد المخدرة فيما قررت ارسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحديد مابها من مخدر.  

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة مع التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة لحين ورود تقرير المعمل الكيميائي. 

حملات في الإسماعيلية  

وتستهدف ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية خلال حملات يومية تجار المواد المخدرة وأماكن تخزين المخدرات في نطاق مراكز التل الكبير والقصاصين وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومركز شرطة أبوصوير.  

ونجحت الحملات في الوصول إلى عدة مخازن في القنطرة شرق بها كميات كبيرة من مخدر البانجو تجاوزت 3 أطنان فيما تم ضبط عدد من التسميات العصابية التي تعمل في الإتجار بالمخدرات على نشاط واسع. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بهدف ضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية مركز شرطة أبوصوير التل الكبير القصاصين فايد محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في عين شمس

إجراء جديد ضد شخصين زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

تجديد حبس سائق ميكروباص دهس سيدة في البساتين

فك العمل وجلب الحبيب، أول قرار ضد دجال المنصورة بتهمة النصب والاحتيال

حبس عصابة تجارة الحشيش والهيروين في المنيا 4 أيام

حبس سائق ميكروباص دهس سيدة في البساتين

ضبط شخص بحوزته 3300 قرص مخدر أثناء تواجده بمدينة نصر

ضبط سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة بأحد الشوارع فى البساتين

الأكثر قراءة

سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

استبعاد الشناوي ومعلول والشحات وأكرم توفيق من قائمة الأهلي أمام المقاولون غدا

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري غدا

يدكِ ملطخة بالدماء، وزيرة خارجية كندا تتعرض لموقف محرج بسبب دعم الاحتلال (فيديو)

سادس دولة تعلن سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

مستشفى الشفاء كلمة السر، رئيس دولة الاحتلال يزعم تحديد موقع مركز قيادة حماس

مصير أوسوريو مع الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي وزد في الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

أنظمة سداد الطرح الجديد لشقق الإسكان

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري مساء الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة المجهولة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة والاستقرار الأسري

متى يتحقق وعد الله بالانتصار على اليهود؟ الشعراوي وابن باز وابن عثيمين يجيبون

أدعية مستحبة للمولود الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية