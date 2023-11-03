تجديد حبس سائق ميكروباص دهس سيدة في البساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم مصابة باضطراب في درجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" اصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة بدائرة القسم.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خوفًا من المُسائلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.