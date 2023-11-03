السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بلتون المالية القابضة تتصدر أسهم السوق الرئيسي بالبورصة بنهاية الأسبوع

مؤشرات واسهم،فيتو
مؤشرات واسهم،فيتو

تصدرت بلتون المالية القابضة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع بقيمة تداول بلغت 263 مليون جنيه، تلاها مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة تداول بلغت 212 مليون جنيه، والبنك التجاري الدولي مصر بقيمة 208 ملايين جنيه، وبالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت 135 مليون جنيه، ومجموعة اى اف جى بقيمة 91 مليون جنيه، واسيك للتعدين بقيمة تداول بلغت 80.5 مليون جنيه. 

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة.

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تداولات جلسة الأربعاء  

هبطت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.520 تريليون جنيه، لتخسر 16 مليار جنيه. 

 وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52%  عند مستوى 22422 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 27457 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18%  عند مستوى 9532 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 4400 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49%  عند مستوى 5666 نقطة. 

 تداولات منتصف الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة. 

تداولات جلسة الإثنين 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة. 

تداولات بداية الأسبوع 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.573 تريليون جنيه، لتخسر نحو 16 مليار جنيه. 

وتراجع   مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 23086 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% عند مستوى 28509 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% عند مستوى 9805 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5%  عند مستوى 4409 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9%  عند مستوى 6638 نقطة. 

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