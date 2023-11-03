الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البنتاجون يعلن استخدام طائرات مسيرة أمريكية في قطاع غزة

النتاجون، فيتو
النتاجون، فيتو

طوفان الأقصى، أعلنت وزارة الدافاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي يستخدم المسيرات غير المسلحة فوق قطاع غزة لدعم الجهود الإسرائيلية لتحرير الرهائن.

 

وذكر البنتاجون في بيان أن "الولايات المتحدة تقوم برحلات استطلاعية وتستخدم مسيرات غير مسلحة فوق قطاع غزة، وتقدم المساعدة والخدمات الاستشارية لإسرائيل لدعم الجهود بشأن تحرير الرهائن".

 

وأوضح البنتاجون أن تحليق المسيرات بدأ بعد الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.

 

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المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل

وكشفت شبكة إن بي سي في تقرير لها، أن هناك قلق في الولايات المتحدة الأمريكية من أن تصبح واشنطن معزولة عن العالم بسبب تضامن بايدن الكامل مع إسرائيل.

 

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وافق على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل لمساعدتها في العدوان على قطاع غزة.

 

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون، الذي أقره المجلس بأغلبية 226 صوتًا مقابل 196، مع انضمام 12 ديمقراطيًا إلى معظم الجمهوريين في تصويت شبه حزبي، يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

 

ويمثل مشروع القانون رد فعل قويا من الولايات المتحدة على الحرب ضد حركة "حماس"، لكنه أيضًا نهج حزبي من قبل الرئيس الجديد للمجلس مايك جونسون يشكل تحديًا مباشرًا للديمقراطيين والرئيس جو بايدن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

 

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وفي خروج عن القواعد المتعارف عليها، اشترطت حزمة جونسون تعويض المساعدات الطارئة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي بقطاعات أخرى، وهذا المسار أكد القيادة المحافظة الجديدة للحزب الجمهوري في مجلس النواب، لكنه حول أيضًا ما يمكن اعتباره عادةً تصويتًا بين الحزبين إلى تصويت يُقسم الديمقراطيين والجمهوريين.

 

وقال رئيس المجلس الجمهوري عن لوس أنجلوس: إن الحزمة الجمهورية ستوفر لإسرائيل المساعدة اللازمة للدفاع عن نفسها وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، والقضاء على حماس، وتحقيق "كل هذا بينما نعمل أيضًا على ضمان الإنفاق المسؤول وتقليل حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية".

 

في المقابل، قال الديمقراطيون: إن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تأخير المساعدات لإسرائيل.

 

وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حذّر زعيم الأغلبية تشاك شومر من أن مشروع القانون "غير الجاد بشكل صادم" ليس له أي فرصة في مجلس الشيوخ.

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