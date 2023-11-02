الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خطة الهدن، صحيفة أمريكية تكشف نوايا بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

جو بايدن الرئيس الأمريكي،
جو بايدن الرئيس الأمريكي، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت صحيفة أمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تزال تعتقد أن الوقف الشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة سيفيد حركة حماس، لذلك تميل لهدنة إنسانية مؤقتة.

 

هدنة مؤقتة 

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سوف يحث إسرائيل على قبول هدن مؤقتة للسماح بإطلاق الرهائن وتوزيع مساعدات.

وشدد الوزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، على أنه ليس من مصلحة أحد حدوث تصعيد فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل الحرب الدائرة بقطاع غزة.

من جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، على أنه ليس من مصلحة أحد حدوث تصعيد فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل الحرب الدائرة بقطاع غزة.

وطالب وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، فى تصريحات له اليوم، قبل توجهه إلى إسرائيل، من تل أبيب بحماية المدنيين الأجانب أثناء خروجهم من قطاع غزة.

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ولفتت تقارير أمريكية اليوم الخميس، أن السيناتور ديك دوربين، هو أول سيناتور أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.


دعوة في الكونجرس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

وأيدت الدعوة التي وجهها السيناتور الأمريكي وقف إطلاق  النار في غزة قائلا: "ينبغي بذل جهد للدخول في حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وقال دوربين  في دعوته: “دعونا نواجه الأمر، لقد استمر هذا لعقود. وأيا كان الأساس المنطقي منذ البداية فقد وصل الآن إلى مستوى لا يطاق. نحن بحاجة إلى التوصل إلى حل في الشرق الأوسط يعطي بعض الأمل للمستقبل”.

 

ويأتي ذلك في ظل المناقشات التي يجريها الكونجرس الأمريكي، حول المساعدات التي ستقدمه واشنطن لتل أبيب وأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا إذا أقره مجلس النواب بشكل منفصل كما يقترح.


وذكر البيت الأبيض في بيان صادر عنه، أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، تشدد على ضرورة عدم الفصل بين المساعدات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا وإسرائيل، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب على الصعيد العالمي.


وفي هذا السياق أوضح مكتب الميزانية في البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم: "إذا عرض على الرئيس بادن  هذا المشروع (مساعدات منفصلة كما يقترح مجلس النواب)، فسوف يستخدم حق النقض ضده".

 

فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل

وأضاف البيان: "فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن أولويات الأمن القومي الأخرى في الطلب سيكون له عواقب على الصعيد العالمي".

وتصر إدارة بايدن  على أن من الأهمية بمكان معالجة الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

وتم تقديم مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات طارئة إضافية لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار، منفصلة عن طلبات بايدن الأخرى للحصول على الدعم العسكري لأوكرانيا وتايوان وبنود الإنفاق الأخرى، ومن المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي، يوم الخميس المقبل عليه.

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