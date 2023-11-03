الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إن بي سي: أمريكا قد تصبح معزولة عن العالم بسبب تضامن بايدن مع إسرائيل

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

كشفت شبكة إن بي سي في تقرير لها، أن هناك قلق في الولايات المتحدة الأمريكية من أن تصبح واشنطن معزولة عن العالم بسبب تضامن بايدن الكامل مع إسرائيل.

المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وافق على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل لمساعدتها في العدوان على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون، الذي أقره المجلس بأغلبية 226 صوتًا مقابل 196، مع انضمام 12 ديمقراطيًا إلى معظم الجمهوريين في تصويت شبه حزبي، يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

Advertisements

ويمثل مشروع القانون رد فعل قويا من الولايات المتحدة على الحرب ضد حركة "حماس"، لكنه أيضًا نهج حزبي من قبل الرئيس الجديد للمجلس مايك جونسون يشكل تحديًا مباشرًا للديمقراطيين والرئيس جو بايدن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

الكونجرس يقر مساعدات لإسرائيل بـ 14 مليار دولار

وفي خروج عن القواعد المتعارف عليها، اشترطت حزمة جونسون تعويض المساعدات الطارئة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي بقطاعات أخرى، وهذا المسار أكد القيادة المحافظة الجديدة للحزب الجمهوري في مجلس النواب، لكنه حول أيضًا ما يمكن اعتباره عادةً تصويتًا بين الحزبين إلى تصويت يُقسم الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال رئيس المجلس الجمهوري عن لوس أنجلوس: إن الحزمة الجمهورية ستوفر لإسرائيل المساعدة اللازمة للدفاع عن نفسها وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، والقضاء على الجماعة الفلسطينية المسلحة، وتحقيق "كل هذا بينما نعمل أيضًا على ضمان الإنفاق المسؤول وتقليل حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية".

في المقابل، قال الديمقراطيون: إن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تأخير المساعدات لإسرائيل.

وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حذّر زعيم الأغلبية تشاك شومر من أن مشروع القانون "غير الجاد بشكل صادم" ليس له أي فرصة في مجلس الشيوخ.

txt

خطة الهدن، صحيفة أمريكية تكشف نوايا بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

txt

أخبار مصر: إدارة بايدن تكتب نهاية نتنياهو، ارتفاع مرعب لضحايا القصف الإسرائيلي، باسم يوسف يفحم بيرس مورجان، حسم أسعار الفائدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الولايات المتحده الامريكيه إسرائيل بايدن مجلس النواب الامريكي المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل العدوان على قطاع غزة قطاع غزة غزة حماس

مواد متعلقة

خطة الهدن، صحيفة أمريكية تكشف نوايا بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

أخبار مصر: إدارة بايدن تكتب نهاية نتنياهو، ارتفاع مرعب لضحايا القصف الإسرائيلي، باسم يوسف يفحم بيرس مورجان، حسم أسعار الفائدة

إدارة بايدن تعلن إستراتيجية "لمكافحة الإسلاموفوبيا"

بايدن: نتوقع خروج مواطنين أمريكيين من غزة اليوم عبر معبر رفح

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف أسرارا جديدة عن عملية طوفان الأقصى

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

الأرصاد: أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

عنده مشاكل عصبية، تفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

خبير لبناني لـ فيتو عن خطاب حسن نصر الله: قرار الحرب ليس في يد حزب الله

مفاجأة، استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة زد

5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

بعد تأكيد تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في القاهرة، معلومات عن الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفي

Advertisements

منوعات

المزيد

مزايا ومكاسب تحصل عليها مصر للطيران من ضم طائرة جديدة

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

امرأة أسترالية تقتل 3 أشخاص بـ عش الغراب

الحرب العالمية وراء تطبيق نظام التوقيت الصيفي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز المركزي للتعمير

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع بيراميدز.. الأهلي ضد سيراميكا.. ليفربول أمام تولوز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة للمولود الجديد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

المزيد
الجريدة الرسمية