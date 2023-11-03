البنتاجون: لا نؤيد وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها تواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية.

وقف إطلاق النار في غزة

وأضافت: "لا نؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل".

هدنة إنسانية في غزة

وتابعت: "ندعم هدنًا إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول وكذلك لخروج المحتجزين".

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وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، خطة الوزير أنتوني بلينكن خلال زيارته لإسرائيل، وذلك وفقًا لأجندة واشنطن.

هدف بلينكن خلال زيارة إسرائيل

وأكدت الخارجية الأمريكية: بلينكن سيبحث في تل أبيب جهود حماية الأمريكيين في إسرائيل والضفة وغزة والإفراج عن الرهائن لدى حماس بقطاع غزة.

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الخامس والعشرون، وفق ما أعلن متحدث باسمه.