توقيع مذكرة تفاهم بين السويدي وأكاديمية الطاقة والمياه لتطوير أساليب التدريب

استقبلت شركة السويدي للتعليم التكنولوجيED Tech وأكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إلكتريك، وفدًا من "أكاديمية الطاقة والمياه"، إحدى معاهد الشراكات الاستراتيجية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بشراكة استراتيجية مع شركة "أكوا باور إنترناشونال" المملوكة جزئيًا لصندوق الاستثمارات العامة.

توقيع مذكرة تفاهم بين "السويدي" و"أكاديمية الطاقة والمياه" لتطوير أساليب التدريب

وتم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات، ومد جسور التعاون بين الطرفين المعنيين بالتدريب للمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتعليم 2030، في الوصول إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتدريب، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 الخاصة بتطوير المخرجات للتنمية المستدامة من خلال التدريب والتطوير وفق متطلبات التدريب التقني.

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وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي للتعليم التكنولوجي EDTECH، أن التعاون مع مؤسسة كبرى كأكاديمية الطاقة والمياه قائم على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الطاقة والصناعة والتعليم العالي، وبناء شراكات مهمة، وترسيخها في المجالات التدريبية والأكاديمية والبحثية.

وأضاف السويدي، إن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الطاقة والمياه ستعزز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات التدريبية والاستشارية من حيث المدربون وأساليب التدريب الحديث، لافتًا إلى أن توقيع السويدي مذكرات تفاهم مع المؤسسات المختلفة يهدف إلى رفع كفاءة المتدربين وإمدادهم بالتدريبات النظرية المتخصصة إلى جانب التدريب العملي، لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل مما يسهم في مواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية في المجال الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية الطاقة والمياه، المهندس طارق الشمراني، أن هذه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها جمهورية مصر العربية ما هي إلا امتدادا لجهود تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص في مجالات الطاقة والصناعة بهدف التبادل المعرفي وتطوير أساليب تدريب حديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الجودة والأداء.

وأضاف الشمراني، من المتوقع أن يلعب هذا التعاون دورًا هامًا في ترسيخ قدرة المعرفة على بناء الأداء في صفوف الأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال تبادل الاستشارات والمدربين وتخصيص برامج تدريبية تُنفذ في مقر أكاديمية الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية ومقر أكاديمية السويدي الفنية في جمهورية مصر العربية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لهذا التعاون.

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