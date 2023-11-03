الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حسن شحاتة: تنمية مهارات الشباب وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو

أكد وزير العمل حسن شحاتة أن جميع مؤسسات الدولة الوطنية تتعامل بشكل متكامل في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص نموذج يحتذى به في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

احتياجات سوق العمل

وأضاف أن ملف التعليم الفني والتدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل هدف رئيسي من أهداف "الجمهورية الجديدة"، وأن تنمية مهارات الشباب،وتأهيلهم لسوق العمل في الداخل والخارج، أبرز توجيهات الرئيس السيسي للحكومة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة مساء امس الخميس بكلمة في إحتفالية توقيع  بروتوكول تعاون بين  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التَمَيُز"، وذلك بأحد فنادق القاهرة،بدعوة من  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور داليا إبراهيم رئيس شركة تأهيل لتنمية مهارات التَمَيُز، والدكتور محمد مجاهد،نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المتخصصين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

Advertisements

مؤسسات الدولة الوطنية

وفي بداية كلمته توجه الوزير حسن شحاتة بالشكر والتقدير إلى  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،على الدعوة الكريمة،التي تُؤكد على التواصل بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية،لتنفيذ السياسات،والخطط، والبرامج المُشتركة، والتي من بينها تنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المِهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول الجديد مع شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، تأكيد على الشَراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطور مُستدام في مجال التعليم الفني والتقني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا،والمُتغيرات التي يشهدها "سوق العمل"..

وأضاف الوزير شحاتة أن هذا البروتوكول بمثابة تجربةِ جديدة،وخُطوة هامة نحو تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية ذات الأهداف المشتركة، بإعداد جيل جديد من العِمالة المُدربة والمُحترفة،وتوفير حلول عملية للبطالة التي تشهد تراجعًا مستمرًا،وكذلك لتغيير الصورة الذهنية نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل، والمشروعات الصغيرة، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي،بضرورة تطوير قُدرات العُنصر البشري، ورفع كفاءة العِمالة المصرية لسد احتياجات سوق العمل،خاصة في المهن المُستحدثة، والمُستقبلية،وفي المجالات المهنية والفنية،ودعم الطلاب،والمُتدربين بالمهارات الفنية والتوظيفية التي سَتُمكنهم من سد الفجوة في الطلب على المهن الجديدة..

سوق العمل

وجاء في كلمة وزير العمل أيضا" أننا أمام هدف واحد مشترك،نعمل سويًا من أجله، وهو صِناعة جيلِ جديد، مُسلح بالتدريب المهني، والتعليم الفني، قادرًا على مواكبة مُتطلبات العصر، وسوق العمل واحتياجاته في ظل الجمهورية الجديدة كما أنه  نموذجا  لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج.."

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الفني والتدريب المهني الجمهورية الجديدة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تنمية مهارات الشباب خطط التنمية المستدامة سوق العمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: "أسبوع للسلامة والصحة المهنية" لشركات ومصانع كفر الشيخ

وزارة العمل وطفرة للتنمية تُطلِقان مشروع مهني 2030 لتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل

وزارة العمل: ندوة للتوعية بأحكام القانون فى مدارس المنوفية

وزارة العمل: وثيقة تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية في القوى العاملة والتدريب المهني مع الأردن

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف أسرارا جديدة عن عملية طوفان الأقصى

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

الأرصاد: أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

عنده مشاكل عصبية، تفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

خبير لبناني لـ فيتو عن خطاب حسن نصر الله: قرار الحرب ليس في يد حزب الله

مفاجأة، استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة زد

البنتاجون يعلن استخدام طائرات مسيرة أمريكية في قطاع غزة

5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

Advertisements

منوعات

المزيد

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

مزايا ومكاسب تحصل عليها مصر للطيران من ضم طائرة جديدة

امرأة أسترالية تقتل 3 أشخاص بـ عش الغراب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز المركزي للتعمير

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع بيراميدز.. الأهلي ضد سيراميكا.. ليفربول أمام تولوز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة للمولود الجديد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

المزيد
الجريدة الرسمية