الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

أكاديمية الشرطة، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان مكافحة الإرهاب والتطرف

ورشة عمل تدريبية
ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "مكافحة الإرهاب"،فيتو

اضطلعت أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام" بتنظيم فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "مكافحة الإرهاب والتطرف" بالتعاون مع قدرة إقليم شمال أفريقيا ضمن القوة الأفريقية الجاهزة والتى عقدت على مدار (4) أيام خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجارى بحضور (36) مشاركًا من مسئولى الأمانة التنفيذية والدول الأعضاء بالقدرة وممثلى التجمعات الأفريقية الأخرى.


 استهدفت ورشة العمل نقل الخبرات الوطنية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف للمشاركين من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الأفريقية لتحقيق السلم والأمن المستدام فى أفريقيا، حضر الورشة نخبة من الخبراء فى المجالات ذات الصلة حيث تم تناول عدة موضوعات متصلة بالتنظيمات الإرهابية بالقارة الأفريقية والإرهاب العابر للحدود فضلًا عن بعض الموضوعات أبرزها (الحروب المستحدثة وإستخدام الجماعات الإرهابية فى إسقاط الدول وكيفية مواجهتها - التجربة المصرية الرائدة فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف). 

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 وفى ختام فاعليات الورشة التدريبية أصدرت الأمانة التنفيذية للقدرة تقرير ختامى تضمن عدة توصيات أبرزها (إقامة مزيدًا من الفعاليات التدريبية التى تتناول مواضيع مكافحة الإرهاب والتطرف لتبادل الخبرات بين الدول والآليات الإقليمية - ضرورة توجيه موارد الدول إلى برامج تعليمية تساهم فى تطوير مهارات التفكير وتعزيز الوعى والذى يمكن أن يؤدى دورًا حاسمًا فى الحد من قابلية الشباب للتأثر برسائل الجماعات الإرهابية - وضع تشريعات وطنية للحد من إنتشار ظاهرة الإرهاب ومكافحته بإستراتيجيات طويلة الأمد تأخذ فى الحسبان كل المسارات).
 

 وقد أعرب المشاركون عن امتنانهم لما تم تقديمه من مادة علمية ثرية وما أظهره المشاركون من إهتمام خلال النقاشات والمداخلات التى أسهمت فى خروج الفعالية فى أفضل صورها وذلك لما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وما تقدمة من دعم متواصل للكوادر الشرطية من الدول الشقيقة والصديقة فى القارة الأفريقية.
 

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