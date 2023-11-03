التشكيل المتوقع لمباراة سيراميكا وبيراميدز بالدوري المصري

الدوري المصري. استقر ايمن الرمادي والبرتغالي باتشيكو مدربا فريقا سيراميكا كليوباترا وبيراميدز على تشكيلة فريقها مساء اليوم الجمعة في مباراة من أهم مباريات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز

تشكيل سيراميكا المتوقع أمام بيراميدز

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بالدوري والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على سيراميكا في السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري الممتاز

مباراة بيراميدز وسيراميكا



ويدخل فريقا بيراميدز وسيراميكا المباراة بمعنويات مختلفة حيث يسعى فريق بيراميدز لمواصلة انتصاراته والحفاظ علي صدارة الدوري بعد فوزه الاخير علي المصري البورسعيدي بنتيجة 3\2 من لقاء الفريقين علي استاد برج العرب بافتتاح الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وأحرز ثلاثية بيراميدز فيستون ما يلي هدفين ومصطفى فتحي في الدقائق 46 و49 و85.

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وأحرز ثنائية المصري محمد شامي وغيلاس قناوي في الدقيقتين 82 و88.

أما سيراميكا فيسعى لاستعادة انتصاراته بعدما خسر من طلائع الجيش بهدف دون رد بنفس الجولة.

ترتيب سيراميكا بالدوري



ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي حيث فاز فى مباراة وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.



ترتيب بيراميدز في الدوري

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط جمعها من تحقيق 4 انتصارات وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

قائمة بيراميدز أمام سيراميكا



وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - محمود دونجا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

سيراميكا



وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن استدعاء المدافع المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، للتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلسي الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد المغربي في الخطاب أن الشيبي مستدعى للقائمة الأولية لمنتخب المغرب الذي يواجه إريتريا يوم ١٦ نوفمبر المقبل في أغادير في أولى مباريات تصفيات كأس العالم، ومباراة تنزانيا في دار السلام يوم ٢١ من نفس الشهر في الجولة الثانية، علما بأن التجمع الدولي بداية من ١٣ وحتى ٢١ نوفمبر.

يذكر أن منتخب المغرب في صدارة التصنيف لمنتخبات قارة أفريقيا، والمنتخب صاحب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة ٢٠٢٢ بقطر في إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي منتخب عربي أو أفريقي.