الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

بيراميدز يسعى للحفاظ على صدارة الدوري على حساب سيراميكا كليوباترا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

الدوري المصري. يحل فريق بيراميدز ضيفا على سيراميكا في السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 

 

مباراة بيراميدز وسيراميكا 

ويدخل فريقا بيراميدز وسيراميكا المباراة بمعنويات مختلفة حيث يسعي   فريق بيراميدز لمواصلة انتصاراته والحفاظ علي صدارة الدوري بعد فوزه الاخير  علي المصري البورسعيدي بنتيجة 3\2 من لقاء الفريقين علي استاد برج العرب بافتتاح الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

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وأحرز ثلاثية بيراميدز فيستون مايلي هدفين ومصطفى فتحي في الدقائق 46 و49 و85.

وأحرز ثنائية المصري محمد شامي وغيلاس قناوي  في الدقيقتين 82 و88.

أما سيراميكا فيسعي لاستعادة انتصاراته بعدما خسر من طلاىع الجيش بهدف دون رد بنفس الجولة.

 

ترتيب سيراميكا بالدوري 

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلى حيث فاز فى مباراة وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلوا 4 أهداف

 


ترتيب بيراميدز في الدوري


ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز  برصيد 13 نقاط جمعها من تحقيق 4 انتصارات وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

 

قائمة بيراميدز أمام سيراميكا 

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر
خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - محمود دونجا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

 

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن استدعاء المدافع المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، للتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلسي الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد المغربي في الخطاب أن الشيبي مستدعى للقائمة الأولية لمنتخب المغرب الذي يواجه إريتريا يوم ١٦ نوفمبر المقبل في أغادير في أولى مباريات تصفيات كأس العالم، ومباراة تنزانيا في دار السلام يوم ٢١ من نفس الشهر في الجولة الثانية، علما بأن التجمع الدولي بداية من ١٣ وحتى ٢١ نوفمبر.

يذكر أن منتخب المغرب في صدارة التصنيف لمنتخبات قارة أفريقيا، والمنتخب صاحب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة ٢٠٢٢ بقطر في إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي منتخب عربي أو أفريقي.

 

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