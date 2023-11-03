شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن رحيل أحمد عبد القادر من الأهلي بعد إصابة رضا سليم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى الدوري القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات ببرنامجه “ملعب أون تايم": ”كانت هناك نية في الأهلي لرحيل أحمد عبد القادر ولو على سبيل الإعارة لأحد الأندية القطرية".

وواصل: "لكن إصابة رضا سليم غيرت الموقف وعطلت رحيل عبد القادر لأن التوقيت الحالي صعب جدًّا".

وكان المغربي رضا سليم تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة وأجرى جراحة في الكتف صباح أمس الخميس، وهو ما سيتسبب في غيابه عن الفريق لفترة تصل إلى 3 أشهر.

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طبيب الأهلي يكشف تفاصيل جراحة رضا سليم

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رضا سليم لاعب الفريق، أجرى جراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏

وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع القادمة.‏

وأشار إلى أن رضا سليم سوف يجري فحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

وأكدت الأشعة التي أجراها رضا سليم تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة وهو ما دفع إدارة النادي الأهلي للتحرك سريعًا للاطمئنان على حالة اللاعب.

مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري الممتاز

الدوري المصري، كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات النادي الأهلي المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقرر أن يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر، ويواجه المارد الأحمر فريق الجونة يوم 11 نوفمبر.

وخاض الأهلي مباراتين فقط حتى الآن في بطولة الدوري المصري أمام كل من المصري والإسماعيلي وفاز بهما.

وكان اتحاد الكرة قد أجل مباريات الأهلي في الدوري بسبب مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي.