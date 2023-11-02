الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

موافقة إسرائيلية على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها

الرئيس الفلسطينى،
الرئيس الفلسطينى، فيتو

ذكرت القناة الـ13 العبرية في تقرير لها، أن المنظومة الأمنية في  دولة الاحتلال الإسرائيلية أجمعت  خلال اجتماع الكابينت على ضرورة تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها، بزعم أن انهيار السلطة الفلسطينية لن يكون في صالح تل أبيب.


مصير قطاع غزة بعد إنتهاء العدوان الإسرائيلي 

ويأتي ذلك في ظل التقارير التي تتحدث عن مصير قطاع غزة بعد انتهاء  العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع مخلفا آلاف الشهداء والمصابين.


وفي هذا السياق، ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات حفظ سلام أمريكية على الأرض في غزة مستقبلا، بينما تبحث مع حلفائها وضع غزة في مرحلة ما بعد "الصراع".

 

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نشر قوات عسكرية أمريكية

وذكر  المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي،  خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم  إنه "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل".

 

وحول تأهب المنطقة لأزمة لاجئين محتملة بين سكان قطاع غزة، قال كيربي - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة لا تدعم "توطينا دائما" لسكان غزة خارج القطاع.


ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة

وبشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة بسبب الحرب، ذكر كيربي أن واشنطن لا تعتقد بأن الوقت مناسب - الآن - لوقف عام لإطلاق النار، لكن من الضروري وقف أعمال القتال، لأسباب إنسانية.


وقال كيربي: "ليس لدينا كل الإجابات - حتى الآن - عما سيأتي بعد الصراع؛ لكننا نعمل مع شركائنا في المنطقة؛ لاستكشاف الشكل الذي يحتمل ويجب أن يكون عليه الحكم في غزة".

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