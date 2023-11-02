الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الأردنية: الصفدي يؤكد خلال لقائه بلينكن ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة

أيمن الصفدي وزير
أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، فيتو

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن الوزير أيمن الصفدي سيلتقي، يوم السبت القادم   وزير الخارجية الأمريكي  أنتوني بلينكن في عمان.


زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة 

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية،  إن الوزير أيمن الصفدي سيبحث مع بلينكن الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان  الإسرائيلي على القطاع،.


وأضاف سفيان القضاة، أن وزير الخارجية الأردني سيبحث  إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة له. 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية   أن الصفدي يواصل اتصالاته الإقليمية والدولية لبلورة تحرك دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان  الإسرائيلي على غزة.

 

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وحذرت الخارجية الأردنية  من عدم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  وما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم  قتل لآلاف المدنيين الفلسطينيين وجرائم حرب تشمل حرمانهم من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى تدفع المنطقة بشكل متسارع نحو هاوية حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين.


وفي السياق ذاته أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، قبل توجهه إلى تل أبيب، أنه سوف يركز خلال زيارته على ضرورة الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين".

 

وزعم  نتنياهو خلال مؤتمر صحفي قبل قليل: إسرائيل لها الحق أن تدافع عن نفسها وضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر الماضي.


دعم دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وتابع: "أوضحنا بشكل متكرر أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بعملياتها العسكرية أمر مهم، شهدنا خلال الأيام الماضية استمرار لتحمل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لكلفة الصراع، وسأضغط من أجل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".


وقال  وزير الخارجية الأمريكي: "الفلسطينيون ما زالوا يتحملون وطأة الوضع وملتزمون بالقيام بكل ما يمكن لحماية المدنيين، وسنبحث في إسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية النساء والأطفال في قطاع غزة الذين يقعون في مرمى حماس".

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