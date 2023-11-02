الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

لماذا يطالب خبراء بإدانة الاحتلال الإسرائيلي وليس المقاومة في أزمة غزة؟

عمليات تدمير غزة،
عمليات تدمير غزة، فيتو

رغم الحرب المشتعلة في غزة، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة ضد العزل والأبرياء والاستمرار في محاصرة المستشفيات لمنع المصابين من الحصول على العلاج اللازم، إلا أن بعض النشطاء يرون أن المقاومة الفلسطينية مسئولة عن الأزمة الدائرة، وهو ما يرفضه بعض الخبراء الذين يرون أصل الداء عند الاحتلال الذي يجب تكثيف إدانته على مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

 

تبرئة إسرائيل هزيمة القضية الفلسطينية 

 

يرى خالد عايد، الكاتب والباحث في الشئون العربية، أن سعي البعض إلى تبرئة إسرائيل وتبرير تصرفاتها أعراض مرضية يصاب بها من يتجاهل، أو يصمت، على أفعال الكيان الصهيوني تجاه الأبرياء والعزل في غزة. 

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وأشار الباحث إلى أن ما يراه العالم أجمع الآن، عمليات إبادة جماعية يمارسها الصهاينة ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن خطورة تجاهل ذلك ونشر روح انهزامية بين المسلمين والعرب، للتأكيد باستمرار على ضعف قدرتهم على مواجهة الكيان الصهيوني وترسيخ الخوف من قول كلمة الحق.

 

واختتم عايد مؤكدا أن أصحاب هذه التصرفات يخدمون الاحتلال الذي يعمل بجهد عد تخويف الضمير العربي والإسلامي، وتدمير  ثقافة التراحم والتعاطف المودة بين المسلمين.

 

العفو الدولية تدين صمت المجتمع الدولي تجاه مجاز غزة 

 

يذكر أن منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أدانت استخدام الاحتلال الإسرائيلي ذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان. 

 

وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية، بحسب قناة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية: " لقد فحصنا مقاطع فيديو تظهر قذائف مدفعية من الفسفور الأبيض وهي تنفجر فوق غزة ولبنان. تحدثنا مع الأطباء الذين عالجوا تسعة ضحايا في جنوب لبنان. الأدلة لا يمكن دحضها".

 

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "قصفا عشوائيا وغير متناسب أدى إلى مقتل آلاف الأطفال"، وأضافت: "يثير الدهشة تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة كارثة وأزمة إنسانية بهذا الحجم"، وشددت على الحديث يجري حاليا عن واحدة من "أكثر النزاعات كثافة وفتكا في الذاكرة الحديثة".

 

وفي وقت سابق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايتس ووتش استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في غزة.

 

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، إن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مسألة استخدام إسرائيل للأسلحة المحظورة خلال قصف القطاع.

 

وأشار القائم بأعمال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إلى أن حكومة بلاده أرسلت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها القوات الإسرائيلية باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض خلال قصف المناطق الحدودية.

 

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