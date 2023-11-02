البيت الأبيض يزعم: نعمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر بصفوف المدنيين في غزة (فيديو)

العملية البرية في غزة، أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، ضرورة تبني عديد من الهدن الإنسانية لإخراج المدنيين من غزة.

تقليل الخسائر بصفوف المدنيين الفلسطينيين

وأضاف كيربي في كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نعمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر بصفوف المدنيين الفلسطينيين، ونأمل في خروج جميع المحتجزين من قطاع غزة".

إخراج المحتجزين في غزة

وتابع: "لا أعرف الوقت اللازم لإخراج كل الأسرى من قطاع غزة، وكما قلت من قبل، نأمل أن يزداد عدد المفرج عنهم في الأيام المقبلة، فقد كنا نأمل أن يزيد الرقم من 74، ولكنه علامة جيدة تدل على أننا نسير في الطريق الصحيح".

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في وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات حفظ سلام أمريكية على الأرض في غزة مستقبلا، بينما تبحث مع حلفائها وضع غزة في مرحلة ما بعد "الصراع".

نشر قوات عسكرية أمريكية



وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض - أمام الصحفيين، - إنه "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل".

وحول تأهب المنطقة لأزمة لاجئين محتملة بين سكان قطاع غزة، قال كيربي - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة لا تدعم "توطينا دائما" لسكان غزة خارج القطاع.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”: نواصل الحديث مع الإسرائيليين عن أهمية التناسب وحماية المدنيين على الأرض.





ردع أمريكا لمنطقة الشرق الأوسط



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، نراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ومستمرون في حماية قواتنا ومواطنينا بالمنطقة، ونركز علي ردع الاَخرين في الشرق الأوسط لمنع توسيع رقعة الصراع.



دور القوات الأمريكية في حرب غزة



وأكد المتحدث باسم البنتاجون: قواتنا الخاصة الموجودة في إسرائيل تقدم المشورة بشأن استعادة الرهائن ولا تشارك بعمليات قتالية، موضحا: أطلعنا على التقارير التي تتحدث عن تزويد فاجنر لحزب الله بالأسلحة وليس لدينا أي تأكيدات.