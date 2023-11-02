قتلهم ويبكي عليهم، وزير خارجية أمريكا يعبر عن انفطار قلبه لرؤية جثث أطفال غزة

اخبار غزة الآن، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي: إن إسرائيل يجب عليها حماية المدنيين العالقين في غزة من القتل، مشيرًا إلى أن هناك نساء وأطفالا في غزة يستخدمون كدروع بشرية.

تخفيف الخسائر البشرية

وأضاف بلينكن في تصريحات له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "كلي ثقة بالدبلوماسية الأمريكية في تغيير الأوضاع الراهنة، ويجب تخفيف الخسائر البشرية من النساء والأطفال في غزة، وهذا أمر نلتزم به، ولن أخوض في التفاصيل، لكن هذا الأمر في أجندتنا".

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انتشال الأطفال الفلسطينيين من تحت الأنقاض

وتابع وزير الخارجية الأمريكية: "عندما أرى طفلا فلسطينيا سواء ذكرا أو أنثى ينتشل من تحت الأنقاض، فإن هذا بطبيعة الحال يفطر قلبي، ويجب أن نتحمل المسؤولية وأن يتم مراعاة هذه الاعتبارات".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” الجنرال باتريك رايد، نواصل الحديث مع الإسرائيليين عن أهمية التناسب وحماية المدنيين على الأرض.

ردع أمريكا لمنطقة الشرق الأوسط



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، نراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ومستمرون في حماية قواتنا ومواطنينا بالمنطقة، ونركز علي ردع الاَخرين في الشرق الأوسط لمنع توسيع رقعة الصراع.



دور القوات الأمريكية في حرب غزة



وأكد المتحدث باسم البنتاجون: قواتنا الخاصة الموجودة في إسرائيل تقدم المشورة بشأن استعادة الرهائن ولا تشارك بعمليات قتالية، موضحا: أطلعنا على التقارير التي تتحدث عن تزويد فاجنر لحزب الله بالأسلحة وليس لدينا أي تأكيدات.