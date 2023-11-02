ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ يبقى الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة من القلق في شأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.
أسعار النفط عالميا
وبحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا إلى 85.01 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا إلى 80.90 دولار للبرميل.
الصراع في الشرق الأوسط
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حث الدول الإسلامية على وقف صادرات النفط.
والمواد الغذائية إلى إسرائيل، وطالب بوقف القصف الذي تشنه على قطاع غزة.
ووفقًا لبيانات أمريكية، فقد أنتجت إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام في عام 2022.
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