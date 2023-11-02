بنك إنجلترا يقرر تثبيت أسعار الفائدة لتسجل 5.25%

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، على غرار خطوة مماثلة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ثبت الفائدة في اجتماعه أمس الأربعاء.

وكان المركزي الإنجليزي ثبت أسعار الفائدة، في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، لتبقى عند مستوى 5.25 بالمئة، وذلك بعد أن رفعها 14 مرة منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في ديسمبر 2021، من أجل كبح التضخم المرتفع.

وفي سياق أخر، أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، في شهر أكتوبر الماضي، ببعض التصريحات المتعلقة بمعدلات التضخم في المملكة المتحدة.

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بنك انجلترا، فيتو

وقال بايلي، إنه يعتقد أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في التضخم الشهر المقبل، مشيرا إلى أن أرقام التضخم لشهر سبتمبر ليست بعيدة عما كنا متوقعين.

تراجع معدل التضخم الأساسي

وأضاف أن التضخم الأساسي هبط قليلا عما توقعناه، وهذا أمر مشجع للغاية، مؤكدا أنه لا يزال نمو الأجور أعلى بكثير من أي شي يتوافق مع هدف التضخم عند بنك إنجلترا.

وتابع: سنرى المزيد من الأدلة حلو انخفاض التضخم بحلول نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر، أن محافظ بنك إنجلترا بايلي، قال الشهر الماضي، بأن بنك إنجلترا يرى تقدما كبيرا في بيانات التضخم الأخيرة، ولكن، مع ذلك، فإنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين على لجنة السياسة النقدية القيام به في هذا الشأن.

وأضاف أن مستويات الفائدة مقيدة، وينبغي أن تظل كذلك لفترة طويلة بما يكفي لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية في المملكة المتحدة.

التضخم في إنجلترا

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني فى المملكة المتحدة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 6.7% سنويًا فى أغسطس، بأقل وتيرة منذ فبراير 2022، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 7.0%، وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 6.8% فى يوليو.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 6.2% فى أغسطس، أقل من التوقعات ارتفاع بنسبة 6.8%، أقل من القراءة السابقة عند 6.9% فى يوليو.

وهبط التضخم الإجمالي لأدنى مستوى فى عام ونصف والأساسي لأدنى مستوى فى خمسة أشهر، يظهر انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا، وتعزز التكهنات حول قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة البريطانية.