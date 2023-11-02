الأردن يرسل طائرة عسكرية لنقل مواطنيه من مصر بعد إجلائهم من غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، عن تسيير طائرة عسكرية إلى مطار العريش، لنقل 53 مواطنًا تم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن الطائرة ستنقل 53 مواطنًا أردنيًّا سيتم نقلهم إلى الأردن بواسطة الطائرة التي حملت على متنها اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح أن السلطات المصرية استقبلت 196 مواطنًا أردنيًّا مساء أمس (الأربعاء)، عبر معبر رفح، لافتًا إلى أن السفارة في القاهرة قامت بتأمين مستلزماتهم، فيما جرى تأمين عودة عدد كبير منهم إلى المملكة عبر مطار القاهرة الدولي.

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وأكد القضاة أن "هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة، مجددًا دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة.

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