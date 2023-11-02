البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

اجتماع البنك المركزي

ويعد اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، هو الاجتماع رقم 7 في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023.

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وكان البنك المركزي قد كشف أمس خلال النشرة الشهرية الصادرة عنه، عن تسديد فوائد وأقساط عديدة من الديون الخارجية خلال العام المالي 2022 /2023 وتحديدًا في الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023.

فوائد الدين الخارجي

وأوضح البنك المركزي أن الفوائد المدفوعة سجلت 1.555 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.311 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.101 مليار دولار خلال الربع الثالث و1.997 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022 /2023.

وأوضحت النشرة أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 40.3% بنھایة يونيو 2023.