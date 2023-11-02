الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

أمريكا ومستقبل غزة!

الأمريكان مثل الإسرائيليين لا يريدون غزة كما كانت  قبل السابع من أكتوبر.. يريدونها بلا حكم حماس.. وثمة بعض الخيارات التى تداولوها مؤخرا في الغرف المغلقة والمباحثات السرية.. الأول هو تولى طرف عربى مثل مصر إدارة قطاع غزة كما كان الحال قبل يونيو 1967، وهو الأمر المرفوض مصريا لأنه هو نوع من تصفية القضية الفلسطينية وتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. 

والخيار الثانى هو أن تكون هناك إدارة غربية للقطاع بدعم من قوات لحلف الناتو عسكريا، وهو أمر غير مرحب به مصريا أيضا لأنه يأتى بقوات الناتو بالقرب من حدودنا، ولعلنا نتذكر أن احتمال اقتراب قوات الناتو من الحدود الروسية كان سببا للحرب الأوكرانية.. أما الخيار الثالث فهو يتمثل في الإدارة الدولية للقطاع تكون مدعومة بقوات عسكرية دولية تحت إشراف المنظمة الدولية.

Advertisements

 واللافت أن كل هذه الخيارات تقتضى أولا تصفية حماس أو على الأقل إضعافها إلى الدرجة التى تجعلها عاجزة عن حكم قطاع غزة مستقبلا، وهو الهدف المعلن من قبل الحكومة الإسرائيلية للحرب التي تشنها بضراوة وقسوة ضد القطاع  الآن.. 

غير أن سير المعارك على الأرض مع بدء الاجتياح البري المتدرج أو المتدحرج تضفي شكوكا حول تحقيق هذا الهدف، فهو يتم ببطء شديد ويلحق بالإسرائيليين خسائر موجعة كما قال  نتانياهو، وهذا معناه أن إسرائيل ستحتاج لوقت طويل لا تقدر على تحمله وتكلفته باهظة جدا لا تستطيع تحملها لكي تحقق هدف الحرب المعلن وهو التخلص من حماس وإزاحتها من حكم غزة..

 وبالتالى فهو هدف صعب عليها تحقيقه.. نعم ستخرج حماس من هذه الحرب بجراح شديدة، ولكنها لن يصعب عليها استعادة سيطرتها على القطاع مرة أخرى وستجد من يدعمها ويساعدها داخل خارج القطاع..  

خسائر مؤلمة!

معركة الأسري

وبالتالى فإن كل الخيارات التى يتم تداولها أمريكيا وأوروبيا حول مستقبل غزة لا مجال لمناقشتها الآن، ولا داعي إذن لتباطؤ تنفيذ دعوة وقف القتال أو ما يسمى بالهدنة الإنسانية التى بدأ الحديث الأمريكى عنها بعد شهر من القتل لأهالى غزة والتدمير لمبانيهم ومنشأتهم وحرمانهم من مقومات الحياة الضرورية.   

إقامة الدولة الفلسطينية إسرائيل الامريكان مستقبل غزة الاسرائيليين غزة تصفية القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

قتلة الأطفال

اعتذار نتنياهو !

اقتحام غزة بعد تدميرها

اقتصادنا وحرب غزة

متى يطالب الأمريكان بوقف الحرب؟!

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

ارتفاع عدد قتلى حزب الله في الاشتباكات مع إسرائيل إلى 53 عنصرا

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية