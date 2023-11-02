التعرق الزائد، الأسباب والأعراض وطرق العلاج

أسباب التعرق الزائد، قد تخفي عن البعض، ممن يعانون من هذه المشكلة، إلا أن التعرف على أسباب التعرق الزائد؛ يساعد على العلاج السليم والسريع للحالة، وهناك العديد من العلاجات التي يمكنها أن تقضي على هذه المشكلة الصحية المزعجة، والتي تسبب الإحراج لمن يعانون منها.

وأكدت الدكتورة سارة يسري أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أنه يمكن تقسيم أسباب التعرق الزائد إلى قسمين رئيسيين:

أسباب التعرق الزائد الأولية

وهي أسباب لا ترتبط بأي حالة طبية أو مرضية، وتسمى أيضًا فرط التعرق الأساسي، أو مجهول السبب. وتشمل هذه الأسباب ما يلي:

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العوامل الوراثية: قد يكون فرط التعرق الأولي وراثيًا، حيث ينتشر بين أفراد الأسرة.

العوامل النفسية: قد يؤدي التوتر والقلق والخوف إلى زيادة التعرق.

العوامل البيئية: قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة إلى زيادة التعرق.

أسباب التعرق الزائد الثانوية

وهي أسباب ترتبط بحالة طبية أو مرضية معينة، وتسمى أيضًا فرط التعرق الثانوي. وتشمل هذه الأسباب ما يلي:

الأمراض الجهازية:

مثل اضطرابات الغدد الصماء (مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية)، وأمراض القلب والأوعية الدموية (مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية)، والسرطان، وبعض أمراض المناعة الذاتية (مثل الذئبة الحمامية الجهازية).

الأدوية:

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب التعرق الزائد، مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وأدوية علاج مرض السكري.

الحالات العصبية:

مثل إصابة الحبل الشوكي أو السكتة الدماغية.

أعراض التعرق الزائد

وأضافت الدكتورة سارة، أن أعراض التعرق الزائد، تتمثل في التعرق الغزير غير المبرر، والذي يتجاوز التعرق الطبيعي الذي ينتج عن حرارة الجو أو ممارسة الرياضة أو الشعور بالقلق أو التوتر.

ويمكن أن يحدث التعرق الزائد في أي جزء من الجسم، ولكن أكثر الأماكن شيوعًا هي اليدين والقدمين والإبطين.

التعرق الشديد

تشخيص التعرق الزائد

وأوضحت الدكتورة سارة، تشخيص التعرق الزائد يبدأ بإجراء فحص بدني شامل وسؤال المريض عن أعراضه، وقد تستدعي الحالة إجراء بعض الفحوصات المعملية أو التصوير الطبي للتحقق من وجود أي حالات طبية أو مرضية قد تسبب التعرق الزائد.

علاج التعرق الزائد

وأضافت الدكتورة سارة، أن علاج التعرق الزائد يعتمد على السبب الأساسي، فإذا كان التعرق الزائد ناتجًا عن حالة طبية أو مرضية معينة، فإن علاج الحالة الأساسية سيساعد على تقليل التعرق. أما إذا كان التعرق الزائد أوليًا، فهناك العديد من الخيارات العلاجية المتاحة، مثل:

الأدوية:

هناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل التعرق الزائد، مثل مضادات الكولين ومضادات الاكتئاب.

العلاجات الموضعية:

يمكن استخدام بعض العلاجات الموضعية، مثل الكريمات أو البخاخات أو الأقراص، للمساعدة في تقليل التعرق الزائد في مناطق معينة من الجسم.

العلاجات الجراحية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية لإزالة الغدد العرقية في المناطق التي تعاني من التعرق الزائد.

نصائح لتقليل التعرق الزائد

هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل التعرق الزائد، مثل:

ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من أقمشة طبيعية.

تجنب الأطعمة والبهارات الحارة.

الابتعاد عن الأماكن الساخنة والرطبة.

استخدام مزيل العرق أو مضاد التعرق.

استخدام مناديل مبللة أو ورق التواليت لامتصاص العرق.