أسباب التعرق عند النساء، التغيرات الهرمونية وأدوية الاكتئاب





أسباب التعرق الشديد عند النساء، من الأمور التي تبحث عنها الكثيرات، لأنه من المشاكل الصحية المزعجة والمحرجة، خاصة مع فصل الصيف، والموجات شديدة الحرارة التي تهاجمنا هذه الأيام، ولكن الأمر قد يصل مع بعض النساء إلى الحالة المرضية، والتي يكون فيها التعرق شديدا، بشكل مفرط.

وأشارت الدكتورة سارة يسري اخصائية الأمراض الجلدية، إلى أن أسباب التعرق الشديد عند النساء، عديدة، فيمكن أن تتسبب الكثير من الأمور والعادات الصحية أو حتى الغذائية، مثل الطقس الحار أو ممارسة الرياضة أو حتى الأطعمة الغنية بالتوابل، وأحيانا عند التعرض لبعض المواقف العصيبة أو عند الإصابة بالحمى.

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ولكن، هناك حالة مرضية يطلق عليها فرط التعرق او التعرق الشديد، الأمر يصبح غاية في الازعاج، ويمكن أن يؤثر على جميع جوانب حياتك.

وأضافت الدكتورة سارة، أنه عادة ما يبدأ التعرق الشديد في فترة البلوغ، وقد يكون هناك ارتباط وراثي.

أسباب التعرق الشديد عند النساء

التعرق الشديد

واستعرضت الدكتورة تيفني، في السطور التالية أهم أسباب التعرق الشديد عند النساء.

التغيرات الهرمونية

تتعرض المرأة للعديد من التغيرات الهرمونية، التي يمكنها أن تكون من اسباب التعرق الشديد عند النساء، مثل أثناء انقطاع الطمث، وما يتبعه من اعاض، منها الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

فالهبات الساخنة تتسبب في التعرق الشديد، خاصةً أثناء الليل.

كذاك يمكن أن يحدث التعرق الشديد الليلي أثناء الحمل أيضًا.

كذلك عدم التوازن الهرموني من أسباب التعرق الشديد عند النساء، والذ تشمل اعراضه، زيادة الوزن، والتعب الشديد، وجفاف الجلد.

بعض الأدوية

هناك بعض الأدوية التي يمكنها أن تكون من أسباب التعرق الشديد عند النساء، ومنها مضادات الاكتئاب، وأدوية مرض السكري.

فرط التعرق

العدوى

يمكن أن يكون التعرق الشديد علامة على الإصابة بعدوى مرضية، تتضمن الأمراض التي قد تسبب التعرق الشديد عند النساء، ما يلي:

مرض الدرن من الأمراض التي تسبب التعرق الشديد.

التهاب داخلى بالقلب، وهو حالة تسبب التهاب البطانة الداخلية للقلب، والتي من اعراضها التعرق الليلي الشديد، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الحمى أو القشعريرة، وشحوب الجلد، وآلام العضلات أو المفاصل، والغثيان، والشعور بالامتلاء في الجزء الأيسر العلوي من البطن.

التهاب العظام، من المشاكل المرضية التي يمكنها أن تسبب التعرق الشديد عند النساء.