كيف يمكن الاستفادة من الرقم القياسي للصناعات التحويلية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، وهو المؤشر الشهري الذي يقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري.و أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء الخميس، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2023.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

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ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، بشكل شهري ليقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري.

100 مليار جنيه استثمارات بقطاع الصناعة التحويليّة

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 23/2024 تُوجّه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه.

ومن الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.



وأضافت السعيد أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة. وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، والذي يُركّز على تطوير الـمنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.

وترصد فـيتـو في السطور التالية ما هو المقصود بالرقم القياسي وأهميته بالنسبة للاقتصاد.



1- يعد الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية".

2- يستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في المدى القصير من قبل رجال الأعمال باعتباره مؤشر هام في قراراتهم الدورية.

3- مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يظهر التغيرات في قيمة الانتاج عبر الزمن ويركز عدة حقائق في أرقام بسيطة والغرض منه في التحليل الاقتصادي هو تلخيص تطورات الماضي والتنبؤ باتجاهات المستقبل والمساعدة علي اتخاذ القرار.

4- الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية هو مؤشر يقيس حجم الانتاج في شركات الصناعات التحويلية والاستخراجية علي حسب النشاط الاقتصادي بوحدات نقدية.

5- يوضح مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الحقائق والبيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط ورسم السياسات.



6- يستخدم المؤشر من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.

الصناعات الاستخراجية

تعرف الصناعات الاستخراجية بأنها تعنى المواد الخام التي تستخرج من باطن الأرض مثل المعادن،وتعتمد الصناعات الاستخراجية على الموارد الطبيعية التي لا يمكن ان تجدد أو تعوض مثل صناعة الفوسفات والأسمنت وكثير من الثروات مثل النفط والفلزات،وفي حالة استخراج المعادن والنفط والغاز تسمى “صناعة التعدين.





الصناعات التحويلية

وتعرف الصناعات التحويلية بأنها "عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة" كما يمكن تعريفها بأنها: الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.



الإحصاء: 1.96% ارتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2023



بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 105.07 خلال شهر أغسطس 2023 (أولـي) مقابل 103.04خلال شهر يوليـو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.96٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 129.41 خــــــلال شـــهــــر أغسطس2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر يوليـو 2023 حيــــث بلــــغ 122.39 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 5.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.76 خــــلال شــهـــر اغسطس2023 مقــــارنة بشهـــر يوليـو 2023 حيـث بـلـــــغ 99.32 بنــسـبـــة ارتفـــاع قـدرهــــا 15.55٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا

• بلـــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الفلزات القاعدية 57.95 خــلال شهــر أغسطس 2023 مقـارنة بشــهــر يوليـو 2023 حيــث بلــغ 59.66 بنسبـة انخفاض قدرهـا 2.87٪ وذلك بسبب توافر المخازين من المنتج.

• بلــغ الرقــــم القياسي لصناعة معدات النقل 117.90 خـــلال شهـــر أغسطس 2023 مـقـارنـة بشــهر يوليـو 2023 حــيــث بــلــغ 121.29 بنسبة انخفاض قدرها 2.79٪ وذلك بسبب عدم وجود أوامر تشغيل.