الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الكاتب علي بريشة يصدر روايته الجديدة مماليك جزيرة الرعد

علي بريشة،فيتو
علي بريشة،فيتو

في دولة المماليك تجتمع المتناقضات.. هناك ستجد الأرقاء يحكمون أحرارا، والأحرار يشترون من مالهم مماليك  ليحكموهم.. هذه هي مفارقة التاريخ التي دامت ألف عام ولا يمكن فهم الحاضر في مجتمعاتنا ولا التنبؤ بمستقبلها من دون إدراكها لأنها تقدم المزيج الفريد بين الديكتاتورية الدينية والعسكرية في نفس الوقت. 


حول هذه الفكرة تدور رواية "مماليك جزيرة الرعد" للكاتب علي بريشة والتي أطلقتها دار صفصافة للنشر في معرض الشارقة الدولي للكتاب. 

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هذه الرواية تحمل رؤية ديستوبية لمستقبل بعيد نشأ بعد فوضى عارمة تكررت بشكل عبثي حول العالم حتى أكسبت بعض الناس الحكمة الكافية لإنشاء محميات أنثروبولوجية تعيش فيها المجتمعات البشرية التي لم تنجح في التطور حتى كادت أن تصل إلى عتبة الانقراض.. وفي هذه المحميات يعيد البشر ترميم حياتهم ومجتمعاتهم من دون أن يتعلموا من أخطاء التاريخ. 


المؤلف علي بريشة كاتب وصحفي وصانع أفلام وثائقية، سبق له أن ألف روايتين "مدينة الشمس" و"رحلات ابن البيطار" وتمت ترجمتهما إلى الانجليزية وفازت الطبعة الإنجليزية من "رحلات ابن البيطار" بجائزة إندبندت بابلشر العالمية عام 2020 كما نشر العديد من الكتب المتخصصة في الإعلام والسياسة والتاريخ مثل"صناعة الموت تجربة حياة" و"العالقون في العصور الوسطى"، وبسبب طبيعة مهنته الإعلامية كان يتفاعل بشكل دائم مع العديد من التحديات السائدة في دول الشرق الأوسط حيثقام بتغطية أحداث الربيع العربي وتابع عن كثب على الأرض صعود المتطرفين في مصر والعراق وسوريا وليبيا وتونس ودول الشرق الأوسط الأخرى، ويرى أن الاعتماد على "العمامة والسيف"كمصدر للسلطة هي أهم المصائب التي تواجهها هذه المجتمعات التي تعاني من القمع والعنف والفقر والتطرف.

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العراق وسوريا الشارقة الدولي للكتاب الديكتاتورية الاحرار الدولي للكتاب مماليك جزيرة الرعد

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