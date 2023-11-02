ضبط شخص بحوزته 3300 قرص مخدر أثناء تواجده بمدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، فى ضبط شخص بحوزته 3300 قرص مخدر أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة أسيوط) بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، وبحوزته 33 عبوة بإجمالى (3300 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالى)، و بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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