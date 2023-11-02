الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس شاب وفتاة ألقيا طفلين توأما حديثي الولادة في الشارع بـ 15 مايو

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة مايو والتبين حبس شاب وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بإلقاء طفلين توأم بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو.

 

ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده العثور علي طفلين توأم ملقيان بالشارع.

 

وبالانتقال والفحص عثر على طفلين رضع حديثي الولادة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة رصدت إحداهما لحظة قيام شاب وفتاة عشرينية بإلقاء الطفلين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين.

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قسم شرطة 15 مايو مباحث قسم شرطة 15 مايو نيابة مايو والتبين

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