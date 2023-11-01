نادي البنك الأهلي يكرم الجهاز الفني السابق بقيادة بابا فاسيليو (صور)

حرص أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على تكريم بابا فاسيليو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون بعد رحيله عن الفريق.

جاء ذلك نظرا للعطاء الكبير والجهد المبذول الذى بذل خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى خطواتهم القادمة.

طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا لفريق البنك الاهلي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته الثلاثاء.

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ويتولى طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية لفريق البنك الاهلي بداية من اليوم الأربعاء علي ان تكون مواجهة المصري البورسعيدي أول قيادة رسمية له مع الفريق وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي بالدوري

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره البنك الأهلي الأحد القادم ضمن لقاءات الجولة السادسة بالدوري الممتاز في الساعة السابعة باستاد برج العرب.

البنك الاهلي يعلن إقالة بابا فاسيليو

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة

وانفردت فيتو بخبر إقالة بابا فاسيليو خلال الرابط التالي:

https://www.vetogate.com/5009171

كما انفردت فيتو ايضا ان مباراة فيوتشر فرصته الأخيرة خلال الرابط التالي:

https://www.vetogate.com/5008437

ومنحت إدارة البنك الاهلي مواجهة فيوتشر الإثنين كفرصة أخيرة للمدير الفني برحيله حال استمرار الإخفاق.

وخسر فريق البنك الأهلي جميع مبارياته الخمس التي لعبها ببطولة الدوري الممتاز منذ بداية الموسم الجاري ليتذيل ترتيب المسابقة بدون نقاط على يد كل من طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي وفيوتشر.

وأرجأ مسئولو نادي البنك الأهلي رحيل القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الكروي بالنادي عدة مرات حتى فقد فرصته الأخيرة في البقاء.

فيوتشر والبنك الأهلي

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري.

وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42.

وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.

ترتيب البنك الأهلي

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط