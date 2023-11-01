الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 115 فرش حشيش في الأميرية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية برئاسة المقدم أحمد مصلح من ضبط شخصين الأول يدعى "محمود، ن" والأخير “محمد، ب” بحوزتهما 115 فرش حشيش تزن 12 كيلو جرامات.

 

البداية كانت بورود معلومات للرائد أحمد صبري معاون أول مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبعرض المعلومات علي المقدم أحمد مصلح رئيس المباحث أخطر بها العقيد محمد السيسي مفتش مباحث شمال القاهرة، على الفور أمر بتقنين الإجراءات.

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على الفور، انتقلت قوة مكبرة بقيادة الرائد أحمد صبري إلى مكان المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم على 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتفين محمول سلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

 

حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
 

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قسم شرطة الأميرية العقيد محمد السيسى النيابة العامة مباحث قسم شرطة الأميرية

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