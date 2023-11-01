هبوط مفاجئ في بيانات التوظيف الأمريكية، والخبراء أول المصدومين

صدر منذ قليل تقرير التوظيف الأمريكية بالقطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP التي تترقبها الأسواق منذ أيام، لتعطي لمحة عامة عن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي الفترة القادمة، مخالفًا للتوقعات؛ إذ جاءت سلبية هذه المرة وأقل من توقعات الخبراء.

تحفز الفيدرالي نحو إنهاء سياسة التشديد النقدي الفترة القادمة

وجاءت بيانات التوظيف الأولية ضعيفة في هذه القراءة، أي أقل من توقعات الخبراء، وأقل من المستويات المسجلة في القراءة السابقة، لتحفز الفيدرالي نحو إنهاء سياسة التشديد النقدي الفترة القادمة، الأمر الذي يدعم هبوط الدولار من ناحية، وارتفاع الذهب من ناحية أخرى.

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وتزيد أهمية بيانات التوظيف الصادرة اليوم، وذلك لأنها تعطي لمحة عامة عن خطوة الفيدرالي في الاجتماعات القادمة، حيث إنه إذا جاءت البيانات إيجابية يحفز ذلك الفيدرالي الحفاظ على سياسة التشديد النقدي باعتبار أن الاقتصاد ما زال بصحة جيدة، والعكس صحيح، إذا جاءت البيانات سلبية قد يحفز ذلك الفيدرالي نحو التهدئة باعتبارها علامة على تباطؤ الاقتصاد الذي يؤدي لانخفاض التضخم.

وقلص مؤشر الدولار بعضًا من مكاسبه فور صدور البيانات، فيما يحاول الذهب الارتفاع الذهب بعدما كان متراجعًا، وأفاد تقرير التوظيف الصادر عن ADP بأن الاقتصاد أضاف 113 ألف وظيفة فقط عن شهر أكتوبر، فيما توقع الخبراء إضافة 150 ألف وظيفة.

وسجلت قراءة سبتمبر السابقة 89 ألف وظيفة، ويحدد هذا المؤشر التغير في مستوى الذين تم تعيينهم خلال الشهر الماضي، باستثناء هؤلاء المعينين في القطاع الزراعي. يتم نشر هذا المؤشر قبل يومين من نشر تقرير ADP للتوظيف عن المكتب الرسمي لإحصائيات الموارد البشرية والذي يقدم حلولا في مجال التوظيف للشركات. ومنذ صدوره عام 2007، أثبت أنه مؤشر جيد للتنبؤ بتقرير التوظيف.

الذهب والدولار الآن



تستقر العقود الآجلة للذهب الآن عند مستوى 1994 دولار للأوقية.

فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنسبة 0.05% إلى 1985 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار الآن بنسبة 0.19% إلى 106.7 نقطة