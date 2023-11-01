شهدت جامعة المنصورة انطلاق مركز الإرشاد النفسي بجامعة المنصورة الجديدة، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وإشراف الدكتور هالة محمد فوزي المرصفاوي عميد كلية الطب، والدكتور سوزي فايز مدير برنامج الطب والجراحة.

مركز الارشاد بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

يستمر مركز الإرشاد النفسي برئاسة الدكتور محمد متولي السيد - أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة في تقديم خدماته لطلاب الجامعة يوم الأربعاء من كل أسبوع بالعيادة الطبية بمبنى ( 5 ) الدور الأول

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ويتطلع مركز الإرشاد النفسي بجامعة المنصورة الجديدة أن يكون أحد مراكز الإرشاد النفسي الرائدة في مصر والمنطقة من خلال تعزيز الصحة النفسية للطلاب وتمكينهم من تحقيق قدراتهم وتطوير إمكانياتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم. ونحن ملتزمون برؤية جامعة المنصورة الجديدة في إعداد خريجين متميزين وقادرين علي التكيف مع الضغوطات الحياتية ليقودوا قاطرة التقدم في مجالات التنمية في المستقبل.

وصرح رئيس الجامعة أن مركز الإرشاد النفسي يسعى إلى تقديم الدعم والرعاية بغرض تعزيز الصحة النفسية الإيجابية للطلاب ليصبحوا قادرين علي تطوير إمكانياتهم من أجل اكتساب المرونة والكفاءة التي تمكنهم من التعامل مع التحديات التي يواجهونها في النواحي الوجدانية أو السلوكية أو الإدراكية، أو المعرفية.



وأضافت الدكتورة هالة المرصفاوي أن الحياة الجامعية قد تكون مليئة بالتحديات والصعاب علي كثير من الطلاب خاصة الذين يعانون من صعوبات نفسية مسبقة أو ضغوط حياتية، ومن هذه التحديات أن سن الرشد - عادة ما- يصاحبه ظهور العديد من مشكلات الصحة النفسية، لذا على الطلاب أن يبادروا بطلب المساعدة لدي مركز الإرشاد النفسي إذا كانت هناك تحديات متعلقة بالصحة النفسية مثل: قلق، توتر، الإحساس بالحزن، عصبية زائدة وسرعة الاستثارة، صعوبة في التحصيل الدراسي، قلة الثقة بالنفس، خجل اجتماعي، استخدام خاطئ للأدوية، صعوبة التكيف أو التأقلم بعيدا عن الأسرة.