الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

فتحي وماييلي في اختيارات كاف لأفضل لاعب في قارة أفريقيا

مصطفى فتحي،فيتو
مصطفى فتحي،فيتو

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣ قبل الحفل الذي سيقام خلال الأسابيع المقبلة.

وضمت القائمة ثنائي نادي بيراميدز، مصطفى فتحي الدولي المصري، والمهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي هداف النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية.

 

وتألق مصطفى فتحي في محليا وقاريا في الموسم الماضي في صفوف بيراميدز خلال مدة الإعارة قبل انتقاله نهائيا لصفوف النادي بداية الموسم الجاري، كما تألق ماييلي في النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية وتوج هدافا للبطولة قبل انضمامه بداية الموسم الجاري إلى نادي بيراميدز.

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بيراميدز يفوز على المصري 3\2


وخطف فريق بيراميدز فوز غالي من المصري البورسعيدي بنتيجة 3\2 من لقاء الفريقين علي استاد برج العرب بافتتاح الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

أحرز ثلاثية بيراميدز فيستون مايلي هدفين ومصطفى فتحي في الدقائق 46 و49 و85.

وأحرز ثنائية المصري محمد شامي وغيلاس قناوي  في الدقيقتين 82 و88.

ترتيب بيراميدز في الدوري


ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول دوري نايل برصيد 13 نقاط جمعها من تحقيق 4 انتصارات وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

ماييلي رجل مباراة بيراميدز والمصري


واختير فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، لنيل جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام النادي المصري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

 

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن استدعاء المدافع المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، للتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلسي الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد المغربي في الخطاب أن الشيبي مستدعى للقائمة الأولية لمنتخب المغرب الذي يواجه إريتريا يوم ١٦ نوفمبر المقبل في أغادير في أولى مباريات تصفيات كأس العالم، ومباراة تنزانيا في دار السلام يوم ٢١ من نفس الشهر في الجولة الثانية، علما بأن التجمع الدولي بداية من ١٣ وحتى ٢١ نوفمبر.

يذكر أن منتخب المغرب في صدارة التصنيف لمنتخبات قارة أفريقيا، والمنتخب صاحب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة ٢٠٢٢ بقطر في إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي منتخب عربي أو أفريقي.

 

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