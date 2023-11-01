ضبط عاملي بناء محكوم عليهما بالإعدام والسجن المؤبد فـى 9 جنايات بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام في ضبط عاملى بناء محكوم عليهما بالإعدام والسجن المؤبد فـى 9 جنايات بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عاملى بناء - محكوم عليهما بالإعدام والسجن المؤبد فـى 9 جنايات "قتل عمد وضرب أفضى إلى موت")؛ ترك محل إقامتهما بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا والتنقل بين محافظات (القاهرة، البحيرة، الإسكندرية) خشية ضبطهما فـى الأحكام الصادرة ضدهما.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختبائهما بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.. حيث تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما.



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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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