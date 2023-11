مارتن سكورسيزي، تحدث المخرج الشهير، عن صداقته الطويلة، والممتدة، لما يقرب من ٥٠ عاما، مع الممثل روبرت دي نيرو، معبرا عن سعادته وامتنانه للتعرف على إنسان مثله.

مارتن سكورسيزي يتحدث عن صداقته الطويلة مع روبرت دي نيرو

وقال مارتن سكوريزي في تصريحات صحفية، “سعيد جدا بالتعاون مجدد مع روبرت دي نيرو، كممثل في فيلمKILLERS OF THE FLOWER MOON، ففي إحدى المرات، وفي الليل بعد انتهائها من تصوير الفيلم قبل أشهر، جلست انا وروبرت، واحتسينا بعض الشمبانيا، وانحنى للخلف، وقال: “هل تصدق؟ قبل 50 عامًا من الآن، أين كنا نحن؟ ولم يستطع أن يصدق ذلك أن كل هذا الوقت قد مر، حينها قمت بالرد عليه قائلا: دعنا فقط نرتشف المزيد من الشمبانيا، وضحكنا”.

انخفاض إيرادات فيلم KILLERS OF THE FLOWER MOON بنسبة 61%

حقق فيلم المخرج الأسطوري، “مارتن سكورسيزي”،‘KILLERS OF THE FLOWER MOON’، إيرادات تُقدر بـ 9 مليون دولار، خلال افتتاحية أسبوع عرضه الثاني محليًا، وهو ما يُعتبر انخفاض بنسبة 61%، من إجمالي إيراداته، مقارنة بإيرادات أسبوع عرضه الأول.

أكبر افتتاحية لفيلم من إخراج مارتن سكورسيزي

وحقق فيلم KILLERS OF THE FLOWER MOON، للمخرج مارتن سكورسيزي، إيرادات افتتاحية في شباك التذاكر المحلي، بلغت 23 مليون دولار، مما يجعله أكبر افتتاحية لفيلم من إخراج "مارتن سكورسيزي" منذ فيلم SHUTTER ISLAND في عام 2010.

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب استراحة الفيلم

تواصلت شركتا Apple، وParamount، مع صالات السينمات، التي قامت بإضافة فترات استراحة، أثناء عرض فيلم ‘KILLERS OF THE FLOWER MOON’، والذي تصل مدته لأكثر من ٣ ساعات، معبرين عن عضبهم، بسبب انتهاكهم العقد المبرم بينهما، وطلبتا منهما، عرض الفيلم بدون إستراحة، كما هو متفق عليه في العقد.

فقرة غنائية من أمة الأوساج في العرض العالمي للفيلم

في سياق متصل، فوجئ الحاضرون للعرض العالمي الأول لفيلم المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، Killers of the Flower Moon، الذي أقيم مؤخرا، بصعود عدد من أفراد أمة الأوساج، علي مسرح العرض، لتقديم فقرة غنائية من تراثهم، كنوع من التقدير من قبل صناع الفيلم لشعب أمة الأوساج، التي يتحدث عنها فيلم Killers of the Flower Moon.

أمة الاوساج، هي في الأصل نييو-كون-سكا «الناس من مياه الأوسط»، وهي قبيلة الغرب الأوسط الأمريكية الأصلية من السهول العظمى، التي حكمت تاريخيا الكثير من الولايات مثل، كنساس، وأوكلاهوما، وميسوري واركنساس.

نقاد: ليوناردو دي كابريو قدم أفضل أداء له

اتفق أغلب النقاد، الذين شاهدوا فيلم Killers of the Flower Moon، أن الممثل ليوناردو دي كابريو، قدم أفضل أداء له، والأكثر مرونة، طوال حياته المهنية.

ووصف الأغلبية من النقاد، أداء ليوناردو دي كابريو، بالمثالي جدًا، حيث يلعب دور رجل معقد، وليس بالضرورة شريرًا، ولكنه ساذج ومتواطئ، كما أشاد جميع النقاد، مشاهده مع الممثلة 'ليلي جلادستون'.

مارتن سكورسيزي يعلق على طول مدة عرض فيلم Killers of the Flower Moon

علق المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، علي الانتقادات التي وجهت لأحدث أفلامه Killers of the Flower Moon، بسبب طول مدة عرضه، والتي تجاوزت 3 ساعات.

وقال المخرج الشهير، في تصريحات صحفية:" يمكنك الجلوس أمام التلفاز، ومشاهدة شيء ما لمدة 5 ساعات، وهناك العديد من الأشخاص الذين يشاهدون العروض المسرحية لمدة 3 إلى 5 ساعات، أنت تعطيها هذا القدر من الاحترام. أعط السينما بعض الاحترام أيضا".

مارتن سكورسيزي: أنظر إلى صناعة الأفلام بشكل مختلف

ذكر المخرج الأسطوري، إنه ينظر إلى صناعة الأفلام بشكل مختلف، بعد أن تقدم في السن، وقال في تصريحات صحفية: "يرجع الأمر إلى ما هو موجود في الإطار، وأين تضع الكاميرا، وأين تقضي الوقت المتبقي من حياتك في سرد القصة، وهل تستحق كل هذا العناء بالنسبة لك ".

مارتن سكورسيزي: سأعتزل قريبا

وخضع المخرج الأسطوري لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة GQ، المختصة بأخبار الرجال.

وتصدر المخرج الأسطوري، غلاف عدد الأسبوع للمجلة الشهيرة، بمناسبة قرب صدور أحدث أفلامه KILLERS OF THE FLOWER MOON، والمقرر طرحه في صالات السينما بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣.

وألمح المخرج، مارتن سكورسيزي، خلال حواره إلى الاعتزال قريبا، بسبب تقدمه في العمر، موضحا أنه من المقرر أن يعمل ربما على فيلم واحد أو فيلمين إذا استطاع، وبعدها سيتوقف عن العمل في صناعة الأفلام.

فيلم KILLERS OF THE FLOWER MOON في مهرجان كان

ظهرت الآراء الأولية النقدية، عن فيلم KILLERS OF THE FLOWER MOON، بعد عرضه العالمي الأول، ضمن فاعليات الدورة ٧٦ لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وأجمع غالبية النقاد، أن الثلاثي سكورسيزي ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، قدما تحفة فنية، فيما يرى البعض الآخر، أن هناك بطئا بسيطا في سرد الأحداث، لكن الذي يتفق عليه الجميع أن طاقم العمل بأكمله قدموا أفضل الأداءات الفنية، في مسيرتهم الفنية، بما فيهم كل من الممثلين ليوناردو، ودي نيرو.

وكتب أحد النقاد، عن الفيلم قائلا:"هذا العمل هو فيلمي المفضل الجديد في مهرجان كان، يقدم سكورسيزي ملحمة جريئة، ومذهلة، لا تشعر خلالها أبدًا بوقتها الطويل أبدًا، هذا درس في صناعة الأفلام من أفضل مخرج على قيد الحياة، مع أداء لا تشوبه شائبة من طاقم التمثيل بأكمله".

فيما قال ناقد آخر: "ببساطة.. سكورسيزي يبحث عن الفوز بجائزة الأوسكار الثانية، والترشيح الثامن في مسيرته الفنية".

فيما حصل فيلم KILLERS OF THE FLOWER MOON، على تقييمات وصلت للعلامة الكاملة ١٠٠٪، على موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما العالمية في تاريخ 20 اكتوبر.

العرض العالمي لـ KILLERS OF THE FLOWER MOON

وشهد العرض العالمي الأول لفيلم المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، والممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، والممثل الشهير روبرت دى نيرو، ضمن فعاليات الدورة ٧٦ لمهرجان كان السينمائي الدولي، حضور عدد من نجوم هوليوود، أبرزهم النجمة العالمية كيت بلانشيت، والنجم توبي ماجواير، وسلمي حايك، وغيرهم.

فيلم KILERS OF THE FLOWER MOON، عاد من خلاله، المخرج مارتن سكورسيزي، للمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي، بعد انقطاع دام 37 عاما.

وشارك مارتن سكورسيزي، أخر مرة في مهرجان كان السينمائي عام 1985، من خلال فيلم After Hours، الذي كان ينافس ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان، وحصل مارتن آنذاك على جائزة أفضل مخرج.