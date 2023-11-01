الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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منوعات

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

كلاب أميريكن بولي
كلاب "أميريكن بولي إكس إل"، فيتو

قررت الحكومة البريطانية حظر الكلاب من سلالة "أميريكن بولي إكس إل"، بعد سلسلة هجمات أسفر بعضها عن وفيات وأحدث صدمة في المملكة المتحدة.

هذه الكلاب قوية الفكّين ويمكن أن يتجاوز وزنها 60 كيلوجرامًا، وانحدرت من تهجين سلالتي "أميريكن بيتبول" و"أميريكن ستافوردشر بول تيرير"، وحظيت بإقبال خلال جائحة كوفيد-19، وارتفع عدد عمليات تبنيها لدى البريطانيين.

حوادث اعتداء الكلاب على أفراد

إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايدًا في حوادث اعتداء هذه الكلاب على أفراد، إذ بلغ عددها خمسة على الأقل، أدى اثنان منها إلى قتلى، فيما تعرّض أطفال صغار لهجومين.

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ووفق القرارات التي أعلنتها وزارة البيئة، سيُعدّ مخالفًا للقانون اعتبارًا من الأول من يناير المقبل بيع كلاب "أميريكن بولي إكس إل"، أو تبنيها أو التخلي عنها.. واعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، سيصبح امتلاك واحد منها مخالفًا للقانون ما لم يكن بموجب إعفاء يُمنح في حال تعقيم الحيوان وإبقائه مقيدًا وتكميمه في الأماكن العامة.

"القتل الرحيم"

وإذا لم ينل أصحاب هذه الكلاب إذنًا من هذا النوع، سيُلزمون الاستعانة بطبيب بيطريّ لتنفيذ "القتل الرحيم" تحت طائلة تغريمهم ومصادرة الحيوان. وانتقد العلماء ومنظمات الدفاع عن حقوق الحيوان قرار الحظر، ورأى هؤلاء أن السلوك العدواني يمكن تفسيره بسوء التدريب أو موقف المالكين.

وقالت وزيرة البيئة تيريز كوفي في بيان التحرك: "بسرعة وحزم لحماية العامّة من هجمات الكلاب المأساوية".

صور مرعبة

من جانبها، كانت الحكومة وعدت بسن تشريع بعد بث نشر صور مرعبة لهجوم على الفتاة آنا باون البالغة 11 عامًا، ما أدى إلى إصابتها بجروح في ذراعها وكتفها في مدينة برمنجهام بوسط إنجلترا.

بعدها أيام، تعرّض إيان برايس لهجوم من كلبين خارج عقار في قرية ستونال في شمال برمنجهام، وتوفي في وقت لاحق.

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الحكومة البريطانية الكلاب من سلالة أميريكن بولي إكس إل المملكة المتحدة أميريكن ستافوردشر بول تيرير جائحة كوفيد-19 برمنجهام

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