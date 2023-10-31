حبس 3 أشخاص وسيدة لارتكابهم وقائع سرقات شقق وشركة في النزهة وباب الشعرية ومصر الجديدة

قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص وسيدة لارتكابهم وقائع سرقات شقق وشركة فى النزهة وباب الشعرية ومصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حيث تم ضبط (أحد الأشخاص، وزوجته) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية") من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.. وبحوزتهما (سيارة "فان" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه).



ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وتم العثور على المسروقات لدى عميليه "سيئي النية" أمكن ضبطهما.



ضبط (موظف بشركة مقاولات- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بسرقة (خزينة - جهاز DVR "الخاص بكاميرات المراقبة") من داخل إحدى شركات أجهزة الحاسب الآلى كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا وجود نسخة من مفاتيح الشركة بحوزته، تم بإرشاده ضبط المسروقات داخل سيارته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.