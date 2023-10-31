اشتباكات بين الاحتلال والفلسطينيين في القدس المحتلة والخليل

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما حدثت إصابة حرجة لشاب برصــاص الاحتلال خلال المواجهات في بيت أمر شمال الخليل، خلال المواجهات في الضفة الغربية.

مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة pic.twitter.com/ojpH5CWtYe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2023

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبشر بالهجوم على حزب الله

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل تتخذ وضعا دفاعيا على الجبهة اللبنانية لتفادي إرهاق قواتها بينما تركز على شن الحرب على حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأضاف هنجبي: "بعد يوم واحد من القضاء على حماس" ستطبق إسرائيل "الدروس المستفادة" على مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية، وأردف قائلًا إن لذلك جوانب تتعلق بالعمليات، دون أن يخوض في تفاصيل أخرى.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، عن قصـف زوارق الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، بالتزامن مع عملية التوغل البري الإسرائيلي لقطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات



زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف المواصي



ويتزامن القصف البحري الأخير، مع قصف جوي استهدف مخيم جباليا ونتج عنه مئات الشهداء، بعد مسح مربع سكني كامل عن على وجه الأرض.

أعلنت هيئات الأسرى الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين من مختلف أرجاء الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى أكثر 1740 شخصا.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى في بيان رسمي بالشراكة مع نادي الأسير الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية

واعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 60 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة ونائب.



ووفقا للبيان تركزت عمليات الاعتقال الأكثر كثافة في محافظات بيت لحم والخليل ونابلس، فيما تركزت باقي الاعتقالات في محافظات جنين وسلفيت وطولكرم ورام الله والقدس.



وأشار البيان إلى أن حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين.

