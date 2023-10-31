الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

الطائرات الأمريكية،
الطائرات الأمريكية، فيتو

غزة الآن ، ذكر موقع صحيفة "إيكونوميست"، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" تحصل على المساعدة الاستخباراتية في قطاع غزة، من كتيبة من الطائرات الأمريكية، التي تقوم بدوريات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

 

وتعليقًا على المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في غزة، أوردت "إيكونوميست"  أن "عدد القتلى الأطفال في غزة، تجاوز عدد القتلى السنوي للأطفال في جميع الحروب في كل سنة من السنوات الثلاث السابقة".

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صور الأقمار الصناعية

كما أشارت تقديرات الصحيفة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية، إلى أن أكثر من عُشر المساكن في غزة تم تدميرها، مما ترك أكثر من 280 ألف شخص بدون منازل، يمكنهم العودة إليها.

ويوم أمس، كشف موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي عن إنشاء الولايات المتحدة قاعدة عسكرية "سرية" فوق جبل يُسمى "جبل كيرن" في صحراء النقب، كقاعدة رادار للإنذار المبكر، وتعرف بـ "موقع 512"، في قمة "جبل كيرن" (التي تبعد نحو 32 كيلومترًا عن حدود غزة).

كذلك، أوضح الموقع في تقرير كتبه كلين كليبنشتاين ودانيال بوغسلاف، أن الوثائق الحكومية التي تشير إلى بناء هذه القاعدة الأميركية السرية "تقدّم تلميحات نادرة حول وجود عسكري أميركي ملحوظ بالقرب من غزة".

 

جبل كيرن

وتجري أعمال إنشاء الموقع على قمة "جبل كيرن" في صحراء النقب، الذي يبلغ ارتفاعه 354 مترًا عن سطح البحر، وسيضم منشآت إقامة للجنود الأمريكيين بكلفة أولية نحو 36 مليون دولار، بحسب التقرير.واللافت في المسألة أنّ البنتاجون باشر في إنشاءها قبل نحو شهرين من 7 أكتوبر، ولم ترصد الأجهزة والمعدات أي من الصواريخ والقذائف التي أطلقت من غزة، مستطردةً أن مهمة أجهزة الرادار المتطورة هي لرصد إيران " على بعد أكثر من 1127 كيلومترًا".

وقال التقرير إنه -وقبل شهرين من هجوم حماس على "إسرائيل"-، منح البنتاجون عقدًا بملايين الدولارات لبناء منشآت للقوات الأمريكية بهذه القاعدة، التي تُسمى "الموقع 512"، وهي منشأة رادار تراقب السماء، تحسبًا لهجمات صاروخية على "إسرائيل".

ولفت إلى أن رادارات الموقع "512" لم تر شيئًا من الصواريخ التي أطلقتها حماس على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر الجاري، لأنها تركز على إيران، على بعد أكثر من 1127 كيلومترًا.

 

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