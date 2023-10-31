الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: أنه سيتم وقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حال تبين استيلاء حماس عليها.

 

دعم الولايات المتحدة للبيت الأبيض

من جانب قال البيت الأبيض: لا يمكننا السماح بتعريض التزامنا بدعم إسرائيل للخطر بينما تدافع عن نفسها ضد حماس.

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وقال الضابط السابق بالاستخبارات الأمريكية سكوت شتر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مهيأ للقيام بالهجوم البري على غزة، والـ300 ألف جندي الذين استدعتهم تل أبيب من أجل هذه المعركة والحرب في غزة ليسوا مدربين من أجل الحرب في المدن.
 

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مشكلة جيش الاحتلال

وتابع خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية”، أن من تم استدعتهم إسرائيل ليسوا مدربين ومستعدين لخوض حرب المدن، ليس بالإمكان أن تخرج من الحياة المدنية وتدخل المعركة كأنك جندي مستعد لخوض هذه المعركة، فهؤلاء الجنود في حاجة إلى شهور من التدريبات والاستعدادات لخوض مثل هذه المعارك.


تجارب جيش الاحتلال 

وأوضح أن هذه الحرب التي تخوضها إسرائيل لا تشبه أي حرب دخلت فيها إسرائيل في الماضي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه تجارب في الماضي بخصوص معارك مثل هذه التي تجري الآن.

ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية يفجر مفاجأة بشأن جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: غزة الآن جحيم على الأرض و3500 طفل قتلوا بمعدل طفل كل 5 دقائق

 

معركة حماس

ولفت إلى أن حماس هي من اختارت أرض المعركة، وهي من اختارت التوقيت واستعدت لذلك، وإسرائيل ستخوض المعركة في المنطقة التي اختارتها حماس وبالطريقة التي تريدها حماس، هذا لا يؤكد بخسارة إسرائيل هذه المعركة، لكن أي نصر ستحققه إسرائيل سوف يكون تكلفته عالية جدًّا.

 

البيت الأبيض يرفض مقترحات وقف إطلاق النار

وأعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في غزة لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن "تفيد" حركة "حماس" الفلسطينية.

وأضاف: "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو القرار الصحيح الآن. في رأينا، وقف إطلاق النار سيفيد حماس".

 

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