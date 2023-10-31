مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نقل الفلسطينيين إلى سيناء ليس تهديدا بل واقعا تحاول إسرائيل فرضه

قصف غزة.. أكد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تسعى لإخلاء قطاع غزة من سكانه وتوجيههم نحو شبه جزيرة سيناء المصرية.

تهجير سكان غزة إلى سيناء

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال منصور: "نقل الفلسطينيين من غزة إلى خيام في سيناء ليس تهديدًا بل واقعًا تحاول إسرائيل فرضه. إنها تحاول إخلاء غزة تمامًا من سكانها وتوجيههم نحو مصر في صحراء سيناء".

وأوضح منصور أن قطاع غزة لم يعد مكانًا آمنًا، حيث تم تدمير نصف مبانيه تقريبًا وأصبح معظم السكان مشردين.

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ودعا منصور مجلس الأمن الدولي إلى التحرك للسماح بمرور 100 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار والقصف الإسرائيلي.

عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وفجر مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، مفاجأة حول تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحملة العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن 3500 طفل فلسطيني قتلوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق.

وأضاف منصور: "آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار".



وتابع: "غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمن أمام الفلسطينيين. أغلبية سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي".

واختتم حديثه قائلًا: "لماذا يؤكد بعض أعضاء مجلس الأمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون أن يذكر ذلك للفلسطينيين. ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرًّا ويدافع عن نفسه".

وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة، ليلة الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة الإثنين إن إيصال المساعدات إلى غزة يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي، وإن معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات.