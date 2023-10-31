الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: معركتنا طويلة وصعبة ضد حماس لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

اخبار غزة، صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لشبكة “CNN” الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، بشأن العملية البرية في قطاع غزة.

 

معركة غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: ندرك أن المعركة ستكون طويلة وصعبة لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها.

وزير دفاع الاحتلال يهدد حماس: إما الموت أو الاستسلام

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وقال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت: إن المقاومة الفلسطينية في حركة حماس أمامها إما الموت وإما الاستسلام فقط وليس هناك خيار ثالث.

 

جر إسرائيل للحرب

وزعم خلال كلمته، منذ قليل: نواصل الرد على كل تهديد يستهدفنا من الشمال ومن يجرنا إلى الحرب سيدفع الثمن.

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وواصل يوآف جالانت ادعاءاته قائلًا: نحن في حالة دفاع على جبهة لبنان وقواتنا جاهزة للرد على أي عدوان من الشمال، وسنعمل كل ما بوسعنا للدفاع عن استقلال دولتنا وتكريس التفوق الذي نحققه في الجنوب.

 

الأسرى الإسرائيليون

وأكد: الحرب لن تكون قصيرة الأمد لكننا مصممون على الانتصار فيها لأنها تشن على الوطن، لافتًا إلى أن هناك كثيرًا من المخطوفين لدى حماس ونعمل على تحريرهم، على حد تعبيره وقوله.

 

مساعي إسرائيل بإخلاء قطاع غزة

وأكد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تسعى لإخلاء قطاع غزة من سكانه وتوجيههم نحو شبه جزيرة سيناء المصرية.

 

تهجير سكان غزة إلى سيناء

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال منصور: "نقل الفلسطينيين من غزة إلى خيام في سيناء ليس تهديدًا بل واقعًا تحاول إسرائيل فرضه. إنها تحاول إخلاء غزة تمامًا من سكانها وتوجيههم نحو مصر في صحراء سيناء".

وأوضح منصور أن قطاع غزة لم يعد مكانًا آمنًا، حيث تم تدمير نصف مبانيه تقريبًا وأصبح معظم السكان مشردين.

ودعا منصور مجلس الأمن الدولي إلى التحرك للسماح بمرور 100 شاحنة يوميًّا إلى قطاع غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار والقصف الإسرائيلي.

 

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