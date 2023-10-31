جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ حزب الله في لبنان (فيديو)

غزة الآن، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مهاجمته أهدافًا في لبنان، زعم أنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة "إكس": قامت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو بالهجوم على تحصينات تنظيم حزب الله الإرهابي في لبنان قبل وقت قليل".

מטוסי קרב של חיל-האויר תקפו לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בין התשתיות שהותקפו, הושמדו אמצעי לחימה, עמדות ואתרים בשימוש הארגון. pic.twitter.com/uRIzwbvpAt Advertisements October 30, 2023

وأضاف: "من بين البنية التحتية التي تعرضت للهجوم، تم تدمير وسائل القتال والمواقع التي كانت يستخدمها التنظيم".



طوفان الأقصى

ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

عملية السيوف الحديدية

وردت إسرائيل بإطلاق عملية السيوف الحديدية، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبنان، قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

من جهته، قال "حزب الله" في بيان له: إنه ‏استهدف التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا ودشمه وحاميته بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.‏



وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 شهداء وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 شهيدًا.



وفي إسرائيل قتل ما يزيد على 1400 شخص بينهم 312 عسكريًّا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.