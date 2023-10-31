الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوبي قطاع غزة (فيديو)

غارات إسرائيلية عنيفة
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، استهداف غارات إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أن طائرات حربية تحلق على مستويات منخفضة وتستهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي في القطاع.

استشهاد 13 فلسطينيا 

أفادت وسائل إعلام في، باستشهاد 13 فلسطينيًّا بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في الزوايدة وسط قطاع غزة.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي

العدوان الإسرائيلي على غزة الذي اندلع في 7 من الشهر الجاري وراح ضحيته أكثر من 8 آلاف شهيد فلسطيني وآلاف المصابين، فضلًا عن حصار ممنهج من قبل قوات الاحتلال لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، كشف عن مخطط صهيوني بتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، إلا أن القيادة السياسية المصرية نجحت في إجهاض هذه المخططات الخبيثة التي لجأت إسرائيل إلى حملات تطهير عرقي وابادة جماعية لسكان القطاع من أجل الضغط علي القاهرة من أجل قبول تنفيذ هذا المخطط.

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وثائق بريطانية تكشف خطة إسرائيل الخبيثة من أجل تهجير الفلسطينيين لـ "سيناء"

وثائق بريطانية قديمة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي كشف النوايا الإسرائيلية القديمة لتنفيذ هذا المخطط الحديث الذي يقضي بتهجير الفلسطينيين إلى مصر ومن ثم السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية في سبعينيات القرن الماضي، حيث كشف الإذاعة البريطانية عن وثائق أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء.


بعد احتلال الجيش الإسرائيلي غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو عام 1967، أصبح القطاع مصدر إزعاج أمني لإسرائيل، وباتت مخيمات اللاجئين المكتظة بؤر مقاومة للاحتلال. فمنها انطلقت عمليات مقاومة ضد القوات المحتلة والمتعاونين معها.
 

استشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط قطاع غزة

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وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة، كان في القطاع 200 ألف لاجئ، من مناطق فلسطين الأخرى، ترعاهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" و150 ألفًا آخرين هم سكان القطاع الأصليون الفلسطينيون.

وقالت تقاريرهم إن غزة لم تكن "قابلة للحياة اقتصاديًّا بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة المخيمات وأنشطة الفدائيين التي تسببت في أعداد متزايدة من الضحايا".


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