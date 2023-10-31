الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار الفن، مصطفى كامل يتعرض لحادث سير، ونوال الزغبي تكشف موقفها من الزواج

مصطفى كامل، فيتو
مصطفى كامل، فيتو

شهدت الساحة الفنية الإثنين العديد من الأحداث الهامة من أبرزها تعرض الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين لحادث سير.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

حلمي عبد الباقي يكشف لفيتو الوضع الصحي لمصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الوضع الصحي للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم.

 

6 معلومات عن فيلم محمد رمضان الجديد "أسد أسود"

تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات البحث وتريندات السوشيال ميديا مؤخرًا عقب الكشف عن استعداده لطرح فيلم سينمائي جديد يحمل طابع تاريخي أكشن ويحمل اسم “أسد أسود”، وهو العمل الذي جعله يُأجل طرح الموسم الثاني من مسلسل  “جعفر العمدة” خلال العام المقبل مستبدلًا إياه بالفيلم.

 

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لقاء سويدان تكشف طبيعة دورها في مسلسل "الوصفة السحرية"

قالت الفنانة لقاء سويدان إنها بدأت تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد “الوصفة السحرية”

هل تتزوج نوال الزغبي مرة أخرى؟ الفنانة تجيب (فيديو)

أجابت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على سؤال ما إن كانت ستتزوج مرة أخرى أم لا؟

هل ترتدي نوال الزغبي العدسات والباروكة؟ شاهد رد فعل المطربة (فيديو)

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي: إنها تحب كثيرا لون عينيها.

نوال الزغبي: جورج وسوف نقطة ضعفي (فيديو)

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي: إن النجم جورج وسوف هو نقطة ضعفها.

 

نجوم الطرب يلتقون في حفل روائع بليغ حمدي بموسم الرياض

كشفت شركة “بنش مارك” عن إقامة حفل طربي جديد يضم كوكبة من كبار نجوم الطرب، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

فيلم حسن المصري يحقق 58 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

يعرض في الوقت الحالي في دور العرض السينمائي،  فيلم حسن المصري الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم وعدد من النجوم.

بكاء آديل حال رؤيتها للطبيب الذي ساعدها في إنجاب ابنها بحفلها الأخير (فيديو)

فاجأ الحاضرين في حفل المغنية البريطانية آديل، الذي أقيم أمس بولاية لاس فيجاس الأمريكية، بتوقفها عن الغناء، وبكائها بسبب تأثرها، بعد رؤية الطبيب الذي ساعدها على إنجاب ابنها الوحيد أنجيلو.

نفاد تذاكر حفل عبد المجيد عبد الله في السعودية

يحيي الفنان عبد المجيد عبد الله حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الخامسة.

 

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