الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

فيلم حسن المصري يحقق 58 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

فيلم حسن المصري،
فيلم حسن المصري، فيتو

يعرض في الوقت الحالي في دور العرض السينمائي،  فيلم حسن المصري الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم وعدد من النجوم.

إيرادات فيلم حسن المصري 

وحقق فيلم حسن المصري إيرادات 58 ألف جنيها في شباك التذاكر في صالات العرض السينمائي أمس الأحد.

وطرح الفنان أحمد حاتم عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، أغنية ولا بختار، وهي الأغنية الدعائية لفيلم حسن المصري.

أحمد حاتم 

ونشر أحمد حاتم الأغنية الدعائية للفيلم وعلق عليها قائلًا: “ولا بختار.. الأغنية الرسمية لفيلم حسن المصري”..

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وتقول كلماتها:
ولا بختار
أكون مرتاح ولا بختار أعيش في النار
وتايه بين نجوم الليل وليلى نهار
علينا تضيق فى دنيا تميل تعبنا كتير من المشوار٨
نقع ونقوم 
نشيل فى هموم ونستنى ولا بتهون 
و حزن يزيد وفرح يغيب ولا يدوم
و مين هنلوم
بلوم نفسى ما انا ظالم وانا المظلوم

و اشكى لمي
و انا مهما اقول انا مالى مش فاهمين ومش حاسبن
و احكى لـ مين 
طب مين يحس انا بحالى مريحنيش غير دمع العين
(X2)

نبعد ونقول يمكن نرتاح
و نغيب ونتوه يمكن ننسى
و نسيب افكار بتعذبنا
و نبدل دنيا نبدل ناس
نبعد ونقول يمكن نرتاح
نكدب على روحنا ومرتحناش
محفورة الصورة ومبتهداش 
و ان كت ف القلب مبتسيبناش
و ادينى لوحدى انا بعانى
الدنيا تدور وانا ف مكانى
متغير ببقى حد تانى
مكسور ولحالى بشكى حالى
و اتارى قلبى ويا الزكريات
عايش من بره بس القلب مات 
ولا باقي بس غير سكات


و اشكى لمي
و انا مهما اقول انا مالى مش فاهمين ومش حاسبن
و احكى لـ مين 
طب مين يحس انا بحالى مريحنيش غير دمع العين
(X2)
 

فيلم حسن المصري

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق حول شاب يمر بأزمة نفسية بعد فقدان أشخاص في حياته.

فيلم حسن المصري يضم عددًا من نجوم الفن أبرزهم أحمد حاتم، ودياموند عبود، ومراد مكرم، وفريال يوسف، وإخراج اللبناني سمير حبشي، الفيلم قصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

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حسن المصري فيلم حسن المصري ابطال فيلم حسن المصري أحمد حاتم

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