عبد المجيد عبد الله يحيي حفلا في موسم الرياض 2 نوفمبر

موسم الرياض، يحيي الفنان عبد المجيد عبد الله حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الخامسة.

الحفل سيقام يوم 2 نوفمبر المقبل على مسرح البوليفارد ورلد.

وانطلقت بالأمس فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

موسم الرياض 2023

ويتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.

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ومن ناحية أخري، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن التعاقد مع المغنية الكولومبية شاكيرا لتقدم أولى حفلاتها بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة.

تركي آل الشيخ

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة ببرنامج مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أنه يوجد أكثر من سفير لموسم الرياض منهم الفنان المصري أحمد عز.

وتابع: “نعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ونستهدف من خلالها رفع جودة الإنتاج”.