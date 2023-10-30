6 معلومات عن فيلم محمد رمضان الجديد "أسد أسود"

تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات البحث وتريندات السوشيال ميديا مؤخرًا عقب الكشف عن استعداده لطرح فيلم سينمائى جديد يحمل طابع تاريخي أكشن ويحمل اسم “أسد أسود”، وهو العمل الذي جعله يُأجل طرح الموسم الثاني من مسلسل “جعفر العمدة” خلال العام المقبل مستبدلًا إياه بالفيلم.

وخلال النقاط التالية نستعرض 6 معلومات عن “أسد أسود” لمحمد رمضان:

فيلم أسد أسود

بدأت أولى التحضيرات والبروفات لفيلم أسد أسود عام 2018.

وهو العمل الأول الذي يجمع بين محمد رمضان والكاتب والمؤلف المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بملسلسل مارفل moon knight

الفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة

يشارك فى بطولة أسد أسود كل من شريف سلامة وماجد الكدواني وحتى الآن يُجري إختيار فريق العمل

وسيكون الداعية معز مسعود ممثل لأول مرة فى فيلم أسد أسود إضافة إلى كونه منتجا له، وحرص معز فى وقت سابق على التدريب على التمثيل من خلال بعض ورش الأداء والحركة مع الفنان رمزي لينر.

ومن المقرر عرض الفيلم فى موسم صيف 2024

الفنان محمد رمضان

فى سياق آخر، رُفع فيلم ع الزيرو للفنان محمد رمضان ونيللي كريم من دور العرض السينمائي بمصر، وهو الفيلم الذي انطلق عرضه مؤخرًا بعد فيلمه الأخير “هارلي”.

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إيرادات فيلم ع الزيرو

واكتفى فيلم ع الزيرو الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم بإيرادات بلغت 72 جنيًها في شباك التذاكر فى آخر ليالي عرضه. ليصل إجمالى إيراداته حتي الآن 13مليونا و522 ألف جنيه خلال 28 يوم عرض بالسينمات المصرية مما جعله من أوائل الأفلام التى يتم إستبعدها عن المنافسة بالسوق المصري.

أبطال فيلم ع الزيرو

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

وكان الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، علق على مطالبة أحد المحامين لـ الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان من باب معارضة العمل للقيم الدينية وترويجه للجريمة والتشجيع على تقليدها.

منع فيلم ع الزيرو من العرض

وقال المنتج مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"أول مرة أفهم إن حد ما شافش الفيلم وطالع يهاجمه ويطالب بمنعه من العرض".

وأضاف: "تجارة الأعضاء البشرية مشهورة في العالم كله وفيه عصابات متخصصة في تجارة الأعضاء وأنا طبيب بشري وعارف بيعملوا إيه".

البداية الحقيقية لمحمد رمضان

ولفت: فيلم “ع الزيرو” عمل رد فعل عظيم وهذه هي البداية الحقيقية لـمحمد رمضان، معقبًا: "الفيلم بيحكي عن شخص بيقع ضحية لعصابات تجارة الأعضاء وبيخوض رحلة طبيعية، ونحن لا نروج على الإطلاق لتجارة الأعضاء البشرية على الإطلاق".

الرقابة على المصنفات الفنية

وأشار الى: "الرقابة على المصنفات الفنية في منتهى الوعي ولو كانت ترى أن العمل غير مناسب لما وافقت على عرضه".