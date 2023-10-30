الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

حلمي عبد الباقي يكشف لفيتو الوضع الصحي لمصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير

مصطفى كامل، فيتو
مصطفى كامل، فيتو

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الوضع الصحي للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم.

الوضع الصحي لمصطفى كامل 

وأكد حلمي عبد الباقي في تصريح خاص لفيتو، أن مصطفى كامل بصحة جيدة ولا يصاب بضرر، مشيرا إلى أن سيارته فقط هي التي ألحق بها الضرر نتيجة اصطدامها.

وكان قد كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعرضه لحادث سير، وتحطم سيارته.

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 ونشر مصطفى كامل مجموعة من الصور لتحطم سيارته، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".
 

رسالة مصطفى كامل للموسيقيين 

 وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حرص في وقت سابق على تقديم الشكر للموسيقيين، وأصحاب البواخر النيلية، للالتزام بالقرار الذي أصدره بوقف العمل، حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.


ونشر “مصطفى”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو علق من خلاله على القرار الذي أصدره، قائلًا: “شكرًا من كل قلبي لموسيقيين وفنانين مصر شكرًا لكل أصحاب الأماكن والبواخر النيلية والفنادق والكافيهات”.

 

وتابع: "شكرًا على الالتزام بقرار الحداد وإيقاف العمل وقبولكم لقطع الأرزاق تضامنًا مع شعب فلسطين الحبيب اللهم احفظ مصر واحفظ فلسطين واحفظ الأمة العربية".

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